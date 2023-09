Algérie: Education nationale - Les diplômés invités à déposer leurs dossiers pour des postes contractuels entre les 5 et 10 septembre

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a invité, dimanche dans un communiqué, les diplômés parmi les titulaires de Master, d'ingénieur d'état ou de licence, souhaitant postuler aux postes d'enseignants contractuels au titre de l'année scolaire 2023/2024, à déposer leurs dossiers par voie électronique entre le 5 et le 10 septembre en cours.

"Dans la poursuite de l'opération d'occupation des postes budgétaires vacants en matière d'encadrement pédagogique au titre de la rentrée scolaire 2023/2024, et après avoir mis au point les préparatifs pédagogiques et parachevé la désignation des enseignants participant au mouvement, la promotion des admis aux examens professionnels et le recrutement des diplômés des écoles normales supérieurs (ENS), le ministère de l'Education nationale invite les diplômés souhaitant postuler aux postes d'enseignants contractuels aux grades de professeur d'enseignement secondaire (toutes disciplines confondues), professeur d'enseignement moyen (toutes disciplines confondues) et professeur d'enseignement primaire (en langue arabe, française ou tamazight), à déposer, par voie électronique, leurs dossiers sur la plateforme du système d'information de la tutelle sur ce lien, durant la période allant du 05 au 10 septembre 2023", note la même source.

Les postulants, précise le communiqué, "devront être titulaires de diplômes de Master, d'ingénieur d'état ou de licence, tel que stipulé dans l'arrêté interministériel du 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l'Education nationale, modifié et complété".