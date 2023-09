Afrique: L'initiative du président de la République sur le Niger participe de la doctrine immuable de l'Algérie en faveur des solutions pacifiques

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé, lundi, que l'initiative lancée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant le Niger participait de la doctrine immuable de l'Algérie reposant sur la recherche des solutions pacifiques par la voie du dialogue et la réunion des conditions d'une entente nationale interne dans les pays, loin des ingérences et des pressions étrangères

"Nous saluons l'initiative lancée par le président de la République concernant le Niger, laquelle participe de la doctrine immuable de l'Algérie reposant sur la recherche des solutions pacifiques par la voie du dialogue et la réunion des conditions d'une entente nationale interne dans les pays, loin des ingérences et des pressions étrangères, de même que nous saluons toutes les initiatives visant à rétablir la sécurité et la paix dans les pays voisins et à travers le monde", a affirmé M. Boughali dans son allocution à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2023-2024.

Et d'ajouter que "l'Algérie est aujourd'hui souveraine dans sa décision et libre dans ses choix, n'étant guidée que par ses intérêts supérieurs, ce qui n'est pas à la portée de beaucoup de pays en raison des allégeances, des dictats, de l'endettement et de la situation intérieure".

Le président de l'APN a salué "toutes les initiatives visant à resserrer les rangs et à renforcer le front intérieur et la cohésion entre le peuple et sa vaillante Armée, qui veille sur la sécurité du pays".

Durant cette session, les députés se pencheront sur "une quarantaine de projets de loi, dont huit (8) de la précédente session", a-t-il ajouté, affirmant que ce nombre "est appelé à augmenter".

"L'APN est prête à poursuivre la coordination et la coopération avec la chambre haute et le staff gouvernemental pour atteindre les objectifs tracés dans le programme du président de la République", a conclu M. Boughali.