Algérie: Ports - Réunion de coordination pour renforcer la chaine logistique de transport des céréales, des légumineuses et du lait

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a coprésidé dimanche avec le ministre des Transports, Youcef Cherfa, une réunion de coordination consacrée à l'opération de transport des céréales, des légumineuses et du lait à partir des ports, et ce dans le but de clarifier la nouvelle vision et la stratégie des deux secteurs, a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture.

La réunion qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Agriculture, a permis d'examiner plusieurs questions et dossiers communs, en présence de cadres des deux secteurs, des directeurs des ports au niveau national, de représentants de la Direction générale des douanes et du ministère du

Les deux ministres ont présenté, lors de cette rencontre, un exposé détaillé sur "le renforcement de la chaine logistique concernant les opérations de transport", notant que "toutes les procédures et mesures nécessaires ont été prises afin de soulever toutes les difficultés rencontrées".

L'objectif principal de la réunion est d'"assurer le déchargement des bateaux dans des délais rétrécis pour éviter la surcharge des ports, et diminuer les délais d'attente en rade des navires et l'exploitation optimale et équilibrée de tous les ports nationaux", selon le communiqué.

A cet égard, "une cellule de veille et de contrôle a été créée afin d'assurer les opérations de traitement des navires au niveau des ports dans les meilleurs conditions et ce 7/7", ajoute la même source.