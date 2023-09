Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Septembre 2023

Gabon : Gestion de la transition- Des cadres d’Alternance 2023 ont rencontré le général Oligui Nguema

Au Gabon, la brouille entre les militaires qui ont pris le pouvoir le 30 août dernier et les dirigeant de la plateforme Alternance 2023 est-elle terminée ? Les deux camps ont des positions tranchées sur la proclamation des « vrais » résultats sortis des urnes ou l'organisation des nouvelles élections transparentes, libres et crédibles. Une concertation devait être organisée hier dimanche entre la plate-forme 2023 et la société civile, elle a été repoussée, pour permettre notamment aux représentants de la plate-forme de rencontrer le général Brice Oligui Nguema, qui les a donc conviés au Palais de la République. Le président de la transition a reçu les leaders de cette frange de l'opposition dite radicale. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi le prestigieux salon marocain du Palais du bord de mer pour recevoir les cadres d'Alternance 2023. À son entrée, chaque invité a eu droit à une longue et chaleureuse accolade avec le nouvel homme fort du pays, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. (Source : Gabon review)

Guinée : Manifestations à Conakry- Les forces vives déplorent deux morts, nos contacts…

Ce mardi 5 septembre 2023, jour d’anniversaire de l’arrivée au Pouvoir du Cnrd (Comité National du Rassemblement pour le Développement), les forces vives de Guinée appelle à une manifestation dans le Grand Conakry. Le but est d’exiger le retour rapide à l’ordre constitutionnel. La mobilisation a été interdite par le gouvernement dans le but de préserver la tranquillité publique et d’assurer aux citoyens le droit de vaquer à leurs occupations sans entrave. Malgré cette interdiction, les forces vives ont maintenu leur mot d’ordre. D’ailleurs dans la soirée d’hier mercredi, des heurts ont éclaté dans la haute banlieue, notamment le long de l’autoroute le Prince. Des coups de feu ont été entendus, un adolescent a été touché par une balle entre Sonfonia rail et la T8. Les forces vives déplorent un bilan provisoire de deux morts. Les victimes sont Mamadou Pathe Baldé, âgé de 18 ans, et Souleymane Diallo, âgé de 16 ans. Les Fvg dénombre également une dizaine de blessés par balles. Les stations-services et les marchés à condiments fonctionnent normalement. Par contre la plupart des boutiques et magasins sont fermées.( Source :africaguinee.com)

Sénégal : Religion- Touba dans la ferveur de la 129e édition du Magal

Des dizaines de milliers de fidèles convergent depuis lundi tôt le matin vers la grande mosquée de Touba pour prier et se recueillir à l’occasion de la célébration la 129e édition du grand Magal, en souvenir du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du mouridisme, l’une des principales confréries musulmanes du Sénégal. L’évènement religieux se tient cette année en plein hivernage, ce qui a rendu difficile les déplacements dans la ville sainte en proie à des inondations en dépit de l’important dispositif de pompage des eaux déployé par les autorités. Sur le plan sécuritaire, la Police nationale a engagé un effectif de 4106 fonctionnaires ainsi que des moyens logistiques conséquents pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Conformément à la tradition républicaine, le président de la République, Macky Sall, était à Touba jeudi pour sa visite de courtoisie au Khalife général des mourides. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Mobilité du bétail- Ferkessédougou abrite un atelier régional de réflexion

Le Réseau billital maroobé (Rbm) a organisé en collaboration avec l’Organisation professionnelle des éleveurs de Ferkessédougou (Opef), un atelier régional de réflexion sur la mobilité du bétail et la cartographie dans la région du Tchologo (Nord ivoirien, les 28 et 29 août 2023 à Ferkessédougou. Selon le coordinateur à l’Opef, Coulibaly Zanafango Amadou, cet atelier a pour objectif d’accompagner les acteurs dans la région du Tchologo pour mener des réflexions sur les dynamiques, les défis et enjeux liés à la mobilité pastorale et la cartographie des ressources pastorales. Le coordinateur national pour le Burkina Faso du Rbm, Ouattara Cheick Ibrahim, a expliqué que cet atelier permet d’échanger, entre autres, sur les capacités des acteurs locaux en matière de gestion de flux de bétail, les initiatives en cours pour renforcement de la mobilité pastorale ordonnée et pacifique, ainsi que d’identifier les zones critiques. (Source :aip)

Mali : Sécurité routière- La 19ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière lancée

Le lancement officiel ce lundi matin des activités de la 19ème édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière. C’était au cours d’une cérémonie à la Gare routière de Sogoniko, sous la présidence de Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures. En présence des services techniques compétents du Ministère en charge des Transports et de celui de la Sécurité et de la Protection civile. Le thème choisi cette année porte sur : « La sécurisation du transport public de personnes ». (Source : abamako.com)

Togo : Échanges commerciaux en croissance- Le point ave le Canada

Les échanges commerciaux entre le Togo et le Canada ont enregistré une augmentation significative l'année dernière. Les exportations togolaises vers le Canada ont atteint un montant de 25,1 millions de dollars, tandis que les importations en provenance du Canada se sont élevées à 14 millions de dollars au cours de la même période, rapporte Togo First. Cette dynamique économique a conduit à un excédent commercial de 11,1 millions de dollars en faveur du Togo, démontrant la vigueur des relations commerciales bilatérales. Globalement, les échanges entre les deux nations se sont chiffrés à 39,2 millions de dollars en 2022.Il est à noter que le Canada a occupé la 15e place en tant que marché d'exportation pour le Togo cette année-là, témoignant de l'importance croissante de ces échanges économiques bilatéraux. Cette évolution positive ouvre la voie à de futures opportunités de coopération économique entre les deux pays.

Benin : Circulation des personnes - Des togolais en possession de passeports béninois arrêtés

Des ressortissants togolais en possession des passeports béninois ont été interpellés il y a quelques jours à la frontière de Hillacondji, près du Togo. Mis à la disposition de la Brigade économique et financière (Bef), ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).Au cours d’une opération de contrôle, des agents de sécurité en poste à la frontière de Hillacondji ont interpellé il y a quelques jours, 13 personnes. Les mis en cause avaient en leur possession, des passeports béninois. On dénombre parmi eux, 03 Togolais. Ils auraient falsifié le document.Parmi les 10 Béninois arrêtés, il y a 02 chauffeurs selon Le Potentiel. Ceux-ci assurent selon le journal, le convoyage de jeunes filles en direction du Koweït. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Les solutions climatiques menées par l’Afrique - La Fondation Rockefeller met en lumière des actions

Alors que le Sommet africain d'action pour le climat (ACS) 2023 se déroule à Nairobi, au Kenya, la Fondation Rockefeller a annoncé qu'elle contribuera à plus de 20 événements et tables rondes lors de cet événement historique. En tant que partenaire philanthropique du Sommet, qui est dirigé par la République du Kenya et la Commission de l'Union africaine (Cua), les membres de l'équipe et les partenaires de la Fondation Rockefeller s'attacheront à débloquer le financement et les investissements nécessaires à la lutte contre le changement climatique et destinés aux énergies propres, à la sécurité alimentaire soutenable sur le plan climatique et aux solutions de santé publique en Afrique et dans le monde.« Nous sommes fiers de soutenir une série d'événements passionnants spécialement conçus pour débloquer le financement climatique essentiel, servant de catalyseur pour de véritables investissements dans les énergies propres, la sécurité alimentaire et les solutions de santé publique », a déclaré William Asiko, vice-président du bureau régional Afrique de la Fondation Rockefeller.( Source:aoauga.com)

Nigeria : Diplomatie- Tinibu rappelle tous ses ambassadeurs dans le monde

Le président du Nigéria Bola Tinubu, a décidé de rappeler tous les ambassadeurs du pays dans tous les pays du monde, à l’exception des représentants à l’ONU, rapporte la présidence du pays. « La directive du Président fait suite à son étude minutieuse de la situation actuelle dans les consulats et ambassades nigérians du monde entier », a indiqué un communiqué de la présidence de la république fédérale qui explique également que les ambassadeurs aux Nations Unies ne sont pas concernés par la directive du fait de la prochaine Assemblée générale de l’Onu qui doit se tenir le 19 septembre prochain. « Le Président est déterminé à garantir que l’efficacité et la qualité de classe mondiale caractériseront désormais la prestation de services étrangers et nationaux aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs potentiels », ajoute la présidence. (Source : aniamey.com)