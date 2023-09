Gabon: Des cadres d'Alternance 2023 ont rencontré le général Oligui Nguema

Au Gabon, la brouille entre les militaires qui ont pris le pouvoir le 30 août dernier et les dirigeant de la plateforme Alternance 2023 est-elle terminée ? Les deux camps ont des positions tranchées sur la proclamation des « vrais » résultats sortis des urnes ou l'organisation des nouvelles élections transparentes, libres et crédibles. Une concertation devait être organisée hier dimanche entre la plate-forme 2023 et la société civile, elle a été repoussée, pour permettre notamment aux représentants de la plate-forme de rencontrer le général Brice Oligui Nguema, qui les a donc conviés au Palais de la République. Le président de la transition a reçu les leaders de cette frange de l'opposition dite radicale.

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi le prestigieux salon marocain du Palais du bord de mer pour recevoir les cadres d'Alternance 2023. À son entrée, chaque invité a eu droit à une longue et chaleureuse accolade avec le nouvel homme fort du pays, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.

Depuis quelques jours, un bras de fer est né entre la plateforme Alternance 2023 et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Alternance exige la poursuite de la compilation des résultats de l'élection présidentielle du 26 août dernier.

Le président de la transition ne l'entend pas de cette oreille. Samedi, il a martelé devant des journalistes que cette élection a été annulée parce qu'elle était mal organisée. Recompter les voix donnerait Ali Bongo toujours vainqueur.

« La priorité au pays, à la nation », a résumé François Ndong Obiang, président de la plateforme Alternance 2023. « Tout s'est bien passé dans un esprit de courtoisie, de respect mutuel, de fraternité, dans un élan patriotique, a expliqué François Ndong Obiang, également président du parti Réagir (Réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction), joint par David Baché après sa rencontre avec le général Brice Oligui Nguema.... Les discussions ont duré quasiment deux heures. Nous avons sollicité un climat d'apaisement, la libération de tous les détenus qui ont été arrêtés ces jours derniers, nous avons aussi soulevé le problème des détenus politiques arbitraires qui n'ont connu aucun jugement, nous avons aussi parlé de tous les exilés gabonais qui sont à l'étranger et qui doivent rentrer au pays. Le général Oligui a pris engagement sur tous ces problèmes de droit, ces problèmes de libertés publiques qui seront réglés très rapidement. C'est un soulagement. Quant au futur, à la collaboration qu'il pourrait y avoir entre Alternance et les militaires, celle-ci reste à fixer. On aimerait savoir le cadre, mais nous sommes particulièrement ouverts. Nous, nous sommes des civils, nous voulons pratiquer la démocratie. Les militaires ont ressenti que cette démocratie était mise à mal, ils ont pris le pouvoir, ils promettent de restituer le pouvoir aux civils après l'avoir toiletté, donc ils sont d'accord. Mais même pour le faire, il faudrait le faire avec ceux qui ont les compétences et les qualités. »

Le candidat à la présidentielle Albert Ondo Ossa, absent durant cette rencontre, ne serait pas totalement fermé au dialogue, selon ses proches.