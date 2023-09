Maroc: Tanjazz dévoile une programmation flamboyante pour sa 22ème édition

La 22è édition du Festival Tanjazz, qui se tiendra du 22 au 24 septembre à Tanger, offrira aux aficionados du jazz et aux amoureux des découvertes et des musiques du monde une programmation qui navigue entre différentes ambiances, époques et styles, et fait la richesse, la couleur et la singularité du festival.

Le public aura ainsi rendez-vous avec Keziah Jones, Roberto Fonseca, Omar Sosa, The Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes, Tigran Hamasyan, Mario Biondi, Hamid El Kasri et Hoba Hoba Spirit, mais aussi Kawtar Sadik, Mr ID et bien d'autres, indique un communiqué de l'agence Seven PM organisatrice de l'événement.

Organisé depuis l'année dernière par l'agence Seven PM, producteur exécutif de Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Village Casa Anfa, et soutenu par la Fondation BMCI, sponsor officiel du Festival depuis 2008, Tanjazz s'apprête à animer la cité du Détroit pendant trois jours, au Palais des Institutions Italiennes et en ville.

Avec le jazz comme fil conducteur, le line-up de cette 22è édition présente une palette riche de styles musicaux: world music, swing, blues, rythm'n blues, funk, salsa, soul, mais aussi gnaoua, desert blues et électro, avec 20 formations issues de 6 nationalités.

Grâce au soutien actif de nombreux acteurs institutionnels, des autorités publiques de Tanger, ainsi que de partenaires fidèles, Tanjazz évolue à chaque édition, avec une dynamique de pérennisation des acquis du festival, mais aussi un esprit de renouvellement, explique l'agence Seven PM, notant qu'elle privilégie l'expérience festivalière, toujours conviviale, élégante et surtout, ouverte à divers publics.

Les festivités vont démarrer, le 22 septembre dès 18H00, avec la fanfare Lazcar Volcano, qui animera chaque jour les ruelles de la Médina de Tanger, à commencer par Bab El Kasbah et en passant par le Petit et le Grand Socco.

La fanfare "Lazcar Volcano" mélange les chants ancestraux (Maloya, Samba, Son Cubano) avec la rébellion urbaine (Hip Hop, Afro Beat, Funk), en guidant le public vers la liberté avec sa musique envoûtante.

Au programme de cette édition figurent des concerts à accès gratuit à Bab El Marsa, avec le soutien de la Fondation BMCI, ainsi que sur la scène Socco Alto, qui animera les soirées des 23 et 24 septembre, avec deux grands noms de la scène nationale: la voix envoûtante de Maâlem Hamid El Kasri et le groupe Hoba Hoba Spirit.

Les festivités démarreront, le 22 septembre sur la scène BMCI publique, avec un grand fidèle de Tanjazz; Le maâlem tangérois Abdelmajid Domnati et sa troupe Gnawa Express.

Le duo électrisant Sound of Mint, formé par Fadel Lahlou et Joël Pellegrini, offrira ensuite un mélange mystique entre musique électro et instruments africains.

Le lendemain, les chants du désert feront écho sur cette scène avec la formation Mhamid Band, qui reprend les paroles des chants traditionnels (comme la Guedra, Ahidous et Rokba) et des contes sahraouis et les harmonisent avec des sonorités blues et rock.

La soirée se poursuivra avec la talentueuse djette et chanteuse marocaine Kawtar Sadik, qui mêle Rock, Rap, Electro, Fusion et sonorités arabes et berbères. Au programme de cette édition figurent également le concert de Maâlem Hamid El Kasri, le 24 septembre, suivi des sons électro fusion de l'incontournable Mr ID, ainsi que des concerts animés par le chanteur italien de soul Mario Biondi, le jeune pianiste français, virtuose du boogie-woogie, Nirek Mokar, le trompettiste de La Nouvelle-Orléans James Andrews, le groupe légendaire The Gipsy Kings ft Nicolas Reyes, maîtres de la rumba flamenca, ainsi que Omar Sosa (Cuba), Tigran Hamasyan (Arménie) et Roberto Fonseca (Cuba), trois musiciens prodigieux et inclassables de la scène Jazz internationale.

Le festival proposera une ambiance festive autour de cours de danse, suivis de concerts aux couleurs jazz, swing et blues, ainsi que les fameuses Jam Session qui font leur retour cette année et qui promettent une ambiance de folie avec les musiciens du festival: The B'ldi Jazz Trio (Maroc), Terrie Odabi (USA/Oakland) et Sugarpie & The Candymen (Italie).

Swing, Jazz, Blues, Rock, Soul et World Music, cette programmation flamboyante illustre les ambitions et l'engagement du festival à offrir aux Tangérois fidèles, aux festivaliers venus de l'ensemble du Maroc, mais aussi aux nombreux étrangers habitués de Tanjazz, une édition festive et un voyage musical sans pareil.