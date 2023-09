Afrique du Nord: Ouverture du 8ème Festival international de Fès de l'art de la calligraphie arabe

La 8ème édition du Festival international de Fès de l'art de la calligraphie arabe s'est ouverte, vendredi, avec la participation distinguée de jeunes et de grandes figures marocaines et étrangères de l'art de calligraphie.

Plus de 70 calligraphes du Maroc et de plusieurs pays, dont la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Syrie et l'Égypte, prennent part en effet à cet événement culturel, organisé à l'initiative de l'association "Cameleon des arts plastiques" avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (secteur Culture) et en coopération avec la direction régionale de la Culture de Fès-Meknès.

Dans le cadre du festival, la galerie Mohamed Kacemi a accueilli une exposition de l'art de la calligraphie arabe qui comprend de nombreux tableaux réalisés par de jeunes et de grands noms de la calligraphie qui ont contribué au développement de cet art au niveau national.

Le programme de cette manifestation artistique, qui se poursuit jusqu'à dimanche, prévoit de nombreuses activités artistiques, dont une exposition sur l'art de la décoration ainsi que des séminaires et ateliers sur l'histoire de la calligraphie.

La cérémonie d'ouverture du festival a rendu hommage à deux grandes figures du monde de la calligraphie arabe : le Saoudien Abdellah ben Abdou ben Mohamed Fatini, qui a publié de nombreux ouvrages scientifiques et participé à plusieurs expositions d'art, ainsi que le calligraphe marocain Abdelilah Laâbis, doté d'une longue expérience dans le domaine du design, du graphisme et de la décoration et qui a participé à de nombreuses expositions à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc.

A l'ouverture du festival, Tahaf Serghini, au nom de la direction régionale de la Culture de Fès-Meknès, a souligné l'importance de cet événement culturel, ses dimensions artistiques et esthétiques et son ouverture sur de nombreuses expériences internationales.

De son côté, le secrétaire général de l'association "Cameleon des arts plastiques" et directeur artistique du festival, Abdeslam Rihani, a déclaré à la MAP que l'édition actuelle du festival connaît la participation d'un groupe de jeunes calligraphes diplômés, ainsi que de calligraphes expérimentés qui ont laissé leur marque dans le monde de la calligraphie et de la décoration.