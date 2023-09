Afrique du Nord: Kick-boxing - Les championnats arabes du 6 au 10 septembre en Irak, avec la participation du Maroc

Casablanca — Le Maroc prendra part aux Championnats arabes de kick-boxing, prévus du 6 au 10 septembre à Sulaymania, en Irak.

Selon la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés, le Royaume sera représenté par Mouhcine Boufar (-54 kg), Zakaria Jamal (-57 kg), Mourad Bouharma Laaroussi (-67 kg), Hamza Ahmidach (-63,5 kg), Merouane Diouri (-71 kg) et Mohamed Krafes (-81 kg), qui prendront part aux épreuves de full-contact et de K-1.

En prévision de cette échéance, l'équipe marocaine a participé à un stage à huis clos, dernièrement, à l'Institut royal des sports Moulay Rachid à Salé, affirme la Fédération dans un communiqué.

La délégation marocaine est présidée par Fettah Houssine, arbitre international, et comprend Lahcen Ouassou (sélectionneur national) et Houssine Zahidi, son assistant, en plus d'Ibrahim Ait Nasser (médecin).