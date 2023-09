Afrique: Groupe de la BAD - Sanction contre une société éthiopienne pour fraude

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) poursuit ses actions pour préserver l'intégrité de ses opérations. Le mois dernier, cette institution a exclu la société Beza Consulting Engineers PLC et son dirigeant, Gidey Gebregziabher Gebremariam, pour une période de quinze mois, à compter du 21 août 2023, en raison de pratiques frauduleuses dans le cadre d'un appel d'offres. Beza Consulting Engineers PLC, une société enregistrée en Éthiopie, se voit interdite de participation aux appels d'offres pour les projets financés par la BAD pendant cette période d'exclusion.

Gidey Gebregziabher Gebremariam, PDG et DG de la société, est également visé par cette mesure. Cette décision découle des conclusions d'une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la BAD. L'enquête a établi que Beza Consulting Engineers PLC et Gidey Gebregziabher Gebremariam ont été impliqués dans des pratiques frauduleuses lors de l'appel d'offres pour la fourniture de services de conseil dans le cadre du projet routier Kapoeta-Boma-Raad, un élément clé des études de facilitation des transports et d'amélioration des routes du programme du corridor Kampala-Juba-Addis Abeba-Djibouti.

Sanction

Pendant la période d'exclusion, Beza Consulting Engineers PLC et Gidey Gebregziabher Gebremariam seront interdits de soumissionner pour des projets financés par la BAD. À la fin de cette période, la société pourra réintégrer le processus d'appels d'offres uniquement après avoir mis en oeuvre un programme de conformité à l'intégrité en conformité avec les directives de la BAD.

Gidey Gebregziabher Gebremariam devra également suivre une formation accréditée en matière d'éthique et d'intégrité des affaires selon les directives de la BAD, avant de pouvoir à nouveau participer aux activités financées par cette institution financière. Bref, cette mesure témoigne de l'engagement de la BAD à maintenir des normes élevées en matière d'intégrité dans ses opérations. Elle réaffirme également la détermination de l'institution à lutter contre la fraude et à promouvoir la transparence et l'éthique dans le domaine des financements de développement en Afrique.