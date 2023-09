Congo-Kinshasa: La RDC veut faire accélérer le retrait de la MONUSCO

À quelques jours de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement de République démocratique du Congo demande au Conseil de sécurité d'accélérer le retrait de la Monusco. Dans sa correspondance, le vice-Premier ministre chargé des Affaires étrangères rappelle que ce retrait a été annoncé depuis 2018.

Par sa résolution du 27 mars 2018, le Conseil de sécurité avait fixé le début du retrait de la Monusco à l'horizon 2024. La RDC souhaite que le début du retrait des troupes de la mission de l'ONU dans le pays ait lieu à la fin de l'année en cours.

Dans sa correspondance, le chef de la diplomatie congolaise relève la gravité de la crise sécuritaire dans l'est du pays et évoque alors dix-huit raisons qui font que la Monusco a perdu sa crédibilité et même la confiance des Congolais. Elle s'est disqualifiée, écrit Christophe Lutundula, pour qui aux yeux de la population congolaise, la Monusco est devenue un problème à résoudre et non une solution à la crise. Le rejet de la mission onusienne par les Congolais, explique Lutundula, est d'autant plus fort que le processus de Nairobi et de Luanda sont bloqués par le Rwanda et le M23 qui refusent d'obéir aux demandes de la communauté internationale.

La fin de l'agression rwandaise et l'éradication des groupes armés terroristes dont le M23 sont donc considérées par Kinshasa comme la priorité et l'urgence du moment pour ramener la paix dans l'Est.