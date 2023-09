Madagascar: Littoral Est - Extension du réseau de la Jirama pour 10 districts

La Jirama procède à l'extension de son réseau de distribution dans les régions Atsinanana, Analanjirofo et à Ambatosoa. Selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa qui a procédé au lancement des travaux, il s'agit d'une des activités dans le cadre des projets présidentiels LEAD 400 Activités et PDDR PNR (Projet national de redressement) lancés la semaine dernière.

D'après les explications, il s'agit pour cette fois de la mise en place d'infrastructures de transport d'énergie et d'amélioration des anciennes installations, notamment les transformateurs, pour améliorer la qualité d'approvisionnement en électricité pour les usagers de la Jirama. De nombreux ménages de Brickaville, Fenoarivo Atsinanana, Foulpointe, Mahanoro, Mananara Avaratra, Maroantsetra, Toamasina, Vatomandry et Vavatenina seront bénéficiaires de ce projet, dès le mois de décembre 2023.

D'après le ministre de tutelle, ces projets seront également déployés dans d'autres régions de la Grande île, à l'exemple de la zone nord-ouest et du sud de Madagascar. En tout, deux millions de personnes supplémentaires bénéficieront de l'électricité de la Jirama, grâce à ces deux projets. 650 transformateurs et 34.000 poteaux de basse et moyenne tension seront mis en place dans ce cadre, pour constituer 1 600 km de lignes électriques.