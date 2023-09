Madagascar: Tahina Razafinjoelina - Candidature soutenue par la plateforme MMS

Le patron du Firaisankinan'ny Tia Tanindrazana (FTT), Tahina Razafinjoelina, fait de plus en plus de convaincus. La plateforme MMS ou Mouvement pour la Majorité Silencieuse, dirigée par son président national Eric Stoff Rakotonandrasana, a tenu son congrès national, hier.

L'occasion pour les membres de choisir leur poulain pour la course à la magistrature suprême. A l'unanimité, ils ont choisi de soutenir Tahina Razafinjoelina. En effet, ils étaient plus de 1 500 représentants venus des quatre coins de l'île à avoir participé à cet événement qui s'est déroulé à Mandrimena. « Le MMS est convaincu de la vision du candidat du Firaisankinan'ny Tia Tanindrazana et est décidé à faire le chemin avec lui, tout comme les autres partis qui ont déjà choisi d'accompagner Tahina Razafinjoelina pour cette course à la magistrature suprême », a-t-on indiqué.

En tout cas, un bon nombre de partis sont déjà tombés sous le charme du patron du Tia Tanindrazana. Sa vision a déjà séduit un bon nombre de leaders politiques. D'autres partis ont justement témoigné leur souhait de renforcer l'équipe de Tahina Razafinjoelina. A l'allure où vont les choses, force est de constater que le FTT ne compte pas faire tout simplement de la figuration pour cette course à Iavoloha qui s'annonce tendue.

Candidature

Tahina Razafinjoelina a d'ailleurs honoré de sa présence le congrès national de la plateforme MMS. L'occasion pour lui de rappeler l'importance de la solidarité et de l'entraide. « Miaraka vao mandresy fa tsy mandresy vao miaraka », a-t-il martelé durant son allocution tout en soutenant qu' « il n'y a pas beaucoup de promesses, il faut tout simplement rester simple, juste et efficace ». « Malgache connaissant sa terre et ses ressources, Malgache ayant de la dignité, Malgache ayant l'esprit d'entraide et non de compétition » sont entre autres les principales valeurs que Tahina Razafinjoelina partage avec ses convaincus. Pour les jours à venir, le patron du FTT a un agenda assez chargé, en commençant par son dépôt de candidature au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle à Ambohidahy, ce jour.