Afrique: Climat - Début du premier sommet africain, ce jour

Nairobi, Kenya accueille, ce jour, le premier Sommet africain sur le climat. Se déroulant du 4 au 6 de ce mois, l'événement aborde la thématique « promouvoir la croissance verte et les solutions de financement du climat pour l'Afrique et le monde » en ayant comme ambition d'être « une plateforme pour explorer des idées novatrices, échanger des connaissances et catalyser des actions concrètes qui auront un impact tangible sur la planète ».

Le sommet, organisé par la Commission de l'Union Africaine et le gouvernement kényan se déroule en parallèle de la semaine africaine du climat. Plusieurs hautes personnalités mondiales participeront aux trois jours du sommet. Une vingtaine de dirigeants et responsables des pays d'Afrique et du monde dont Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le Sommet se veut également d'arriver à aboutir à « un langage commun sur le développement et le climat ».

Victimes

L'Afrique subit de plein fouet l'impact des bouleversements environnementaux sur la santé. C'est ce que nous révèle le groupe d'experts international sur le changement climatique. Une augmentation de 63% des épidémies de zoonoses ont été constatés en Afrique durant la dernière décennie par comparaison à la décennie 2001-2011. Allier la santé et le changement climatique est un impératif urgent pour beaucoup de partenaires africains.

Ces derniers ont « rappelé que la santé doit faire partie intégrante des négociations mondiales visant à relever les défis sanitaires découlant des effets dévastateurs du changement climatique ». C'est dans cette optique qu'un atelier régional a été organisé par plusieurs parties prenantes du 22 au 24 août dernier au Malawi.

Définir une position africaine commune était le mot d'ordre de cet atelier qui a vu la participation de plusieurs organisations telles que Amref Health Africa, le gouvernement du Kenya, du Malawi, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (Pacja), l'Institut africain des politiques de développement (Afidep) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Faisant partie de l'Afrique et vivant l'impact du changement climatique, Madagascar ne devrait pas manquer un tel événement compte tenu des enjeux représentés. La question de la présence malgache au premier Sommet africain sur le climat se pose.