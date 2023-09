Madagascar: 2e édition du Festikite - Animée par le pro-rider international Stig Hoefnagel

Le Festival International du Kitesurf connu sous son appellation « Festikite » dans sa 2e édition se tiendra du 07 au 10 septembre 2023 dans la Baie des Sakalava, à Diégo Suarez.

Cette activité de sport nautique organisée conjointement par le ministère du Tourisme, l'Office National du Tourisme de Madagascar et Mada Kite Bros, devient un rendez-vous incontournable des passionnés et professionnels internationaux du kitesurf. Lors de la 2e édition de ce Festikite, le pro-rider international Stig Hoefnagel animera l'événement, selon la publication de Mada Kite Bros, la première école de kitesurf dirigée par des professionnels malgaches dans le pays.

Le ministère de tutelle ne ménage pas ses efforts pour développer le secteur du tourisme en appuyant des initiatives permettant de contribuer à la diversification des offres touristiques. Cela fait d'ailleurs partie de ses axes stratégiques visant à développer les produits de niche.

Destination international du kitesurf

Parlant de Stig Hoefnagel, il s'agit d'un ressortissant néerlandais faisant partie des meilleurs kitesurfeurs du monde. A l'instar de tous les pro-riders internationaux, il se rend notamment dans les meilleures et les plus belles destinations de kitesurf. Cette année, Stig Hoefnagel choisit la destination Madagascar, plus précisément la Baie des Sakalava.

Située aux environs de 20 km de la ville de Diégo Suarez, cette Baie constitue un véritable paradis pour les passionnés de kitesurf et de windsurf. En effet, il est à rappeler qu'elle offre des conditions climatiques exceptionnelles pour la pratique de ces deux types de sport extrême, aussi bien pour les amateurs que les professionnels. Force est également de reconnaître que la Grande île offre aux passionnés la possibilité de s'adonner à de très nombreux sports nautiques grâce à ses 5 000 km de côtes.

Parmi lesquels, on peut citer, entre autres, la pratique du kitesurf qui se démocratise de plus en plus, notamment dans la Baie des Sakalava qui va accueillir cette deuxième édition du Festival International du Kitesurf. De nombreux participants nationaux et internationaux sont ainsi attendus à cet événement de grande envergure. Le ministère du Tourisme et ses partenaires ont comme objectif de promouvoir Madagascar en tant que principale destination internationale du kitesurf.

Séances de démonstration

Par ailleurs, le kitesurf constitue une niche à fort potentiel sur le marché international du tourisme sportif. L'organisation de Festikite, qui entre actuellement dans sa 2e édition, permet ainsi de contribuer à la promotion de la destination Diégo Suarez, a-t-on appris. Cela se fait entre autres par le biais du développement des sports de glisse tout en augmentant le nombre de fréquentations touristiques de la destination.

Toujours dans le cadre de cette 2e édition du Festikite, des pro-riders effectueront des séances de démonstration. Les organisateurs prévoient également de réaliser des compétitions dans les domaines de kitesurf, de windfoil et de windsurf, qui sont tous des sports nautiques extrêmes. De nombreuses manifestations seront en même temps organisées dans le cadre de cet événement pour ne citer que l'élection de miss et mister.