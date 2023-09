Algérie: Le Premier ministre procède à l'installation du nouveau ministre de la Communication M. Mohamed Laagab

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a procédé, lundi au Palais du gouvernement, à l'installation du nouveau ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée en présence de cadres centraux du ministère et de directeurs des établissements médiatiques nationaux, M. Laagab a exprimé le souhait d'être à la hauteur de la confiance placée en lui par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en le nommant à la tête du ministère, appelant tous les concernés parmi les cadres du ministère, les directeurs des établissements publics et privés et les journalistes, à "oeuvrer, main dans la main, à promouvoir ce secteur sensible".

Après avoir salué les efforts et les réalisations accomplis par ses prédécesseurs à la tête du ministère, notamment en ce qui a trait au système législatif, à l'instar de la loi organique relative à l'information, M. Laagab a insisté sur l'importance de poursuivre le parachèvement de ce système, à travers l'adoption de la loi relative à l'activité audiovisuelle et de la loi sur la presse écrite et électronique, pour entamer ensuite "l'édification des institutions encadrant le secteur, et à leur tête, l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, puis l'installation du conseil d'éthique et de déontologie de la profession".

Le ministre s'est dit également convaincu que grâce à la confiance placée en lui par le Président de la République et au soutien qu'il a reçu de la part du Premier ministre et des composantes du secteur, le défi sera relevé et les objectifs tracés seront concrétisés.