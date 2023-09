Algérie: Alger - Une délégation de l'APW inspecte des unités de dépistage et de suivi de la santé scolaire

ALGER — Une délégation de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger (APW) a effectué, lundi, une visite d'inspection aux unités de dépistage et de suivi (UDS) au niveau de plusieurs établissements éducatifs de la wilaya, afin de s'assurer de leur disponibilité en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024.

En marge de cette visite de terrain, menée à l'initiative de la commission santé, hygiène et protection de l'environnement (CSHE) de l'APW, le vice-président de l'APW, Salim Bentaiba a indiqué que cette visite intervenait en vue de s'assurer de "la disposition des UDS de la santé scolaire à prendre en charge la santé physique et psychologique des élèves, et ce en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024".

Inspectant des établissements scolaires dans les communes de Sidi M'hamed, Alger centre, Draria et Douera, M. Bentaiba a souligné que de nombreuses unités étaient "prêtes à accueillir les élèves et assurer la prise en charge de leur santé physique et psychologique", outre la disponibilité des "outils pédagogiques et des équipements médicaux nécessaires".

"Les lacunes et les préoccupations soumises par le personnel en charge de la gestion de ces unités, notamment relatives aux équipements médicaux, seront évoqués lors des prochaines sessions de l'APW", a-t-il ajouté.

A noter que la délégation de l'APW était accompagnée, lors de cette visite, des autorités locales des circonscriptions administratives de Sidi M'Hamed et de Draria, en plus des représentants de la Direction de l'éducation d'Alger centre.