Afrique du Nord: Santé reproductive et jeunesse - Création d'une commission médiatique arabe

ALGER — Une commission médiatique arabe a été créée, lundi, avec pour mission de formuler des propositions à soumettre aux gouvernements concernant les questions relatives à la population et à la santé reproductive, afin d'accélérer la mise en oeuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la Population et le Développement (CIPD), tenue au Caire.

Intervenant lors d'une table ronde régionale tenue en visioconférence, organisée et animée par des représentants du Fonds des Nations unies pour la population (FNUP), plusieurs journalistes arabes ont mis l'accent sur "la nécessaire prise en charge de la santé reproductive et de la jeunesse, étant deux principaux facteurs dans l'édification des sociétés modernes et des générations futures ce qui a nécessité la création d'une Commission médiatique chargée de formuler les propositions à soumettre aux gouvernements de la région afin d'accélérer la mise en oeuvre du programme d'action des deux cessions de la CIPD tenues au Caire en 1994 et en 2013".

L'évaluation des résultats ayant sanctionné ces deux conférences permettra de réaliser les 17 objectifs de développement durable (ODD) auxquels contribuent les agences de l'ONU.

Dans ce cadre, plus de 50 journalistes de différents pays arabes ont appelé à "l'unification des concepts" destinés à la santé reproductive et à la jeunesse, en plus de les mettre à jour et au diapason des mutations connues dans les sociétés arabes.

Ils ont, également, mis en avant la place des médias en matière d'accompagnement des programmes de développement, outre la nécessité d'élaborer un guide thématique destiné aux journalistes.

Les participants ont, par ailleurs, souligné l'existence d'un "vide juridique" en termes de promulgation et d'application de lois dans les pays arabes, du fait des mutations que connait la société arabe, d'une part, et des divers conflits auxquels sont confrontés certains pays, d'autre part.

Afin d'assurer aux pays de la région un accompagnement médiatique pour accélérer la réalisation des ODD, les participants ont plaidé pour l'échange d'expériences entre les institutions médiatiques pionnières en termes de suivi des questions liées aux populations et au développement.

A rappeler que l'Algérie avait mis en place des programmes sectoriels dans le domaine de la promotion de la santé maternelle et infantile et de la prise en charge des questions des jeunes, outre son souci de réaliser les ODD à l'horizon 2030.