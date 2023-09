Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Un élu parrainé par des élus

Le patron du Mihava Tour se renforce de plus en plus. Après la démonstration de force à Toleara, une armada d'élus a épaulé sa candidature.

En béton ! C'est ce qui résume la candidature de Siteny Randrianasoloniaiko. Juste après sa déclaration de candidature à Toleara ce jeudi, le numéro Un du pro-Siteny et du Mihava Tour et non moins secrétaire national du Parti Social Démocrate, a fait le déplacement à la Haute Cour Constitutionnelle Ambohidahy, pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle du 9 novembre, ce samedi. Accompagné par ses partisans, il est le 9ème candidat à s'être acquitté de ces formalités administratives. Bien que Siteny Randrianasoloniaiko soit présenté par la Coalition du parti PSD et autres, sa candidature est parrainée par des élus. Parmi les 9 candidats déjà enregistrés à Ambohidahy, il est d'ailleurs le premier et le seul à en bénéficier.

700

Un nombre pléthorique d'élus rejoignent le camp de Behozatse. « Plus de 700 élus et différentes plateformes politiques m'ont parrainé même si le texte n'exige seulement que 150 », a confié l'élu de Toleara 1. Ces élus sont en effet des maires, des députés ou encore des conseillers municipaux dans les différents districts éparpillés à travers l'île. Le message est clair. Malgré la campagne de dénigrement qui va à son encontre, Siteny Randrianasoloniaiko a pu gagner la confiance de ses élus. Plus l'échéance électorale rapproche, plus l'équipe de Behozatse se renforce. Ne laissant ainsi que des miettes à ses adversaires.

%

Guéguerre politique

Les hostilités sont déjà lancées à Toleara. 24 heures seulement après la déclaration de candidature de Siteny Randrianasoloniaiko, le camp pro-régime est dans la panique totale. L'obligeant ainsi à appeler un autre « Behozatse » à sa rescousse. A quelques mois de l'échéance, force est de constater que tous les coups sont permis. On reproche ainsi à Siteny Randrianasoloniaiko d'avoir utilisé le parti Tanora malaGasy Vonona. Une allégation à laquelle l'élu de Toleara 1 a préféré ne pas répondre. Il a laissé ses alliés de la Chambre basse s'occuper de cette guéguerre politique. « On pense que c'est le contraire. C'est le TGV qui a utilisé Siteny Randrianasoloniaiko afin d'accéder au pouvoir », a d'ailleurs rétorqué un député du Mihava Tour.

Mercredi

En tout cas, après Siteny Randrianasoloniaiko, c'était au tour de Jean Jacques Ratsietison du parti Fahefa-Mividy no ilain'ny Malagasy ou FMI-Ma, qui est loin d'être un néophyte à cette compétition, de déposer sa candidature au niveau de la HCC ce samedi. A l'heure où nous écrivons, ils sont 10 à s'être acquittés des formalités administratives. Behozatse a ainsi comme adversaire, Marc Ravalomanana, Annick Ratsiraka, Marie Josiane Vololonirina, Richard Auguste Paraina, Jean Brunelle Razafitsiandraofa, Marie Jeanne d'arc Masy Goulamaly, Jean Noel Abel, Julia Mickaëlle Rasolofonoroniaina et Jean jacques Ratsietison. Les autres aspirants n'ont plus que jusqu'à ce mercredi pour se rendre à Ambohidahy.