Madagascar: Les Barea ramènent l'or au bout du suspens !

Au terme d'une attente interminable, Tendry Mataniah inscrit le but libérateur sur penalty à 118 mn du jeu. Madagascar renoue avec le titre régional 30 ans après ....

C'est sous des feux d'artifice que le public à Mahamasina a accueilli le sacre des Barea aux 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien. Le tout Mahamasina s'impatientait presque 119 mn pour pouvoir souffler un ouf de soulagement et de savourer la victoire tant attendu. Car il a fallu attendre 30 ans que « RyTanindrazanay Malala » retentisse de nouveau dans la cérémonie de remise de médaille de football.

La mémoire de la finale perdue face à La Réunion en 2007 rôdait encore dans l'esprit des supporteurs. Les Barea se sont imposés face aux Réunionnais sur une petite victoire par 1 but à 0. Malgré leur domination pendant le temps réglementaire, Tsiry kely et ses coéquipiers n'ont pas réussi à marquer et à trouver le chemin du filet. Les deux équipes ont été contraintes d'entrer dans la prolongation, où l'excitation était à son comble. Le moment décisif est survenu lors de cette prolongation, où Madagascar a trouvé la clé de la victoire grâce à un penalty transformé par Tendry Mataniah Andrianarijaona, à la 119e minute, portant le score à 1-0.

Le penalty a été obtenu après une faute commise par Ousseni dans la surface de réparation. Un penalty de la discorde selon les Réunionnais, qui n'ont pas avalé la décision de l'arbitre mauricien. « C'était difficile, c'est une victoire dans la douleur, mais on a eu beaucoup de caractère et de tempérament donc je suis fière de tous mes joueurs qui ont tout donné pour arracher la victoire. Lors des trois matchs, l'arbitre n'était pas avec nous, mais aujourd'hui (samedi) peut-être. C'est indiscutable, car seul l'arbitre a la décision finale. L'essentiel est que nous avons gagné l'or 30 ans après notre dernier sacre. La souffrance de 2019 a été également effacée », explique coach Felix Roro Rakotondrabe.

Les Barea ont ainsi écrit une nouvelle page d'histoire sportive, marquant un moment mémorable pour le football malgache. « J'avais le trac avant de tirer ce penalty car si je l'ai raté, on me tombera dessus. De plus, les réunionnais m'ont un déstabilisé. Pourtant, j'ai confiance en moi et j'ai marqué le seul but de la victoire », continue Tendry Mataniah, meilleur butteur de cette édition avec 4 réalisations. Cette victoire met fin à trois décennies sans remporter la médaille d'or.

Cela a également permis aux jeunes talents malgaches de prendre leur revanche sur l'édition de 2007, qui s'était également déroulée à Madagascar et où les Réunionnais avaient battu les Malgaches lors d'une séance de tirs au but en finale. « C'est un énorme plaisir et de fierté de gagner ce match, car cela fait 30 ans qu'on n'avait pas remporté la médaille d'or. Félicitations à toutes les équipes, c'est un travail qui a été fait depuis longtemps et on arrive à la finalité. En outre, je ne joue pas avec les Barea lors du dernier match de la qualification contre l'Angola prochainement parce qu'il y aura la demi-finale de la coupe de La Réunion en parallèle à faire. Après, ce sera un grand plaisir pour moi de défendre la couleur de Madagascar », à fait savoir Fabien Boyer.