Afrique de l'Est: L'équipe féminine de volley-ball des Seychelles remporte l'or aux Jeux des îles de l'océan Indien

L'équipe nationale féminine de volley-ball des Seychelles a défendu son titre de championne pour la quatrième fois consécutive lors de la 11ème édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) dimanche.

L'équipe seychelloise a battu le pays hôte, Madagascar, 3-2 sur un score de 25-11, 23-25, 25-21, 23-25, et 15-11 pour donner aux Seychelles leur 11ème médaille d'or aux Jeux.

Le volley-ball féminin est le seul sport par équipe dans lequel les Seychelles ont remporté une médaille d'or lors de la 11ème édition des JIOI.

L'équipe a remporté la compétition de volley-ball aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2011 aux Seychelles, en 2015 à la Réunion et en 2019 à l'île Maurice.

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a envoyé un message de félicitations à l'équipe.

"La médaille d'or revient à la maison. Bravo à notre équipe féminine de volley-ball. Félicitations mesdames ! Vous vous êtes battues et vous avez montré ce que vous vouliez faire à Madagascar. Vous avez vraiment rendu les Seychelles fières. Encore une fois, félicitations", a déclaré Ramkalawan.

L'athlète Iven Moise a remporté samedi une deuxième médaille d'or en terminant premier de la course de 5 000 m en 15 minutes 02,51 secondes.

Sa première médaille d'or avait été remportée dans la course de 10 000 mètres.

Dans son message de félicitations, Ramkalawan a déclaré : "Bravo au lieutenant Ivan Moise pour avoir remporté une nouvelle médaille d'or pour les Seychelles ! Félicitations et merci de rendre les Seychelles fières. En tant que commandant en chef, je vous félicite pour vos réalisations qui ont sans aucun doute rendu les forces de défense seychelloises et les Seychelles fières".

Moise est le seul athlète seychellois à avoir remporté une médaille d'or dans l'athlétisme.

Alors que le jeu se terminait dimanche, Ramkalawan a exprimé sa sincère appréciation à tous les athlètes seychellois qui ont participé aux jeux. "Nous admirons votre détermination et votre courage. Malgré les difficultés, vous avez tous fait de votre mieux. Vous avez fait vos preuves et nous sommes fiers de vous. À tous les entraîneurs, officiels et organisateurs qui ont travaillé sans relâche pour préparer et soutenir nos athlètes, nous disons un grand merci. À toutes les équipes médiatiques et techniques qui nous ont transmis des images en direct et nous ont tenus informés tout au long des Jeux, nous disons merci. À tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, nous adressons nos sincères remerciements. Bravo à l'équipe des Seychelles", a-t-il déclaré.

La délégation des Seychelles aux Jeux rentrera chez elle par trois vols distincts. Le premier vol aura lieu lundi, le deuxième mardi et le dernier mercredi.

Les Seychelles ont terminé les JIOI à la 4ème place du tableau des médailles avec 84 médailles - 11 d'or, 33 d'argent et 40 de bronze.

Madagascar est en tête du classement avec 272 médailles - 121 en or, 71 en argent et 80 en bronze, suivi de l'île Maurice et de la Réunion.

Lors des derniers JIOI en 2019 à Maurice, les Seychelles ont remporté 111 médailles dont 28 en or.

Les prochains Jeux devraient avoir lieu aux Comores en 2027.