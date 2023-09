Afrique: Jeux paralympiques africains - Les sélections algériennes de Handi-basket à pied d'oeuvre à Accra

ALGER — Les sélections algériennes de handi-basket prennent part aux 1rs Jeux Paralympiques qu'organise Accra au Ghana du 3 au 12 septembre avec l'objectif "distinct" de reconquérir le titre africain chez les messieurs, alors que les dames seront appelées à défendre leur sacre africain, synonyme d'une qualification au tournoi qualificatif aux Jeux Paralympiques de Paris-2024.

Conduite par l'entraîneur national Ahmed Taguiche, la sélection féminine partira grande favorite du tournoi, étant donné qu'elle est championne d'Afrique durant les trois dernières années et auront donc pour principale mission de "garder le titre pour la 4e fois consécutive et confirmer leur domination continentale".

Pour le rendez-vous africain, aucune préparation spéciale n'a été effectuée et la sélection a bénéficié de deux stages organisés le mois d'août (un de 12 jours, et l'autre, trois jours avant le départ), et avec presque le même effectif, à l'exception de deux nouvelles venues : Mokhtaria Delili (Saida) et Karima Boukridira (El Eulma), en remplacement de Khaled Fatima (El Eulma) et Abdeldjawad Naima (Bechar).

"En effet, nous avons sélectionné deux nouvelles joueuses pour la compagne d'Accra, c'est des athlètes à 2 points (Delili) et 2,5 pts (Boukridira) qui nous arrangent beaucoup dans la confection d'une équipe type à 14 pts. C'est une occasion aussi de les classer à l'échelle internationale, et étoffer l'effectif de l'équipe nationale en prévision des prochaines échéances internationales", a expliqué l'entraîneur national.

A Accra, la sélection féminine algérienne évoluera dans le groupe A, aux côtés de la Zambie (4 sept), Kenya (7sept) et Nigeria (8 sept), alors que le groupe B, est composé du Ghana (pays hôte), Afrique du Sud, Maroc et RD Congo. A l'issue d'un mini championnat les quatre équipes se qualifieront aux quarts de finale, prévus le 9 sept, où le 1er du groupe A affrontera le 4e (B), le seconde (A) jouera contre le 3 (B), et vice versa.

Les demi-finales (messieurs et dames) auront lieu le lendemain et les deux finales, ainsi que les matchs pour les médailles de bronze se joueront, le 12 septembre.

Aucune préparation spéciale n'a été effectuée par les coéquipiers de Nabil Tabi, vainqueur du tournoi de handi-basket aux derniers Jeux sportifs arabes en Algérie.

D'ailleurs, la participation des sélections algériennes à ces premières joutes paralympiques africaines a été décidée en dernière minutes.

Les ex-champions d'Afrique joueront, à Accra, dans le groupe A composé, comme les trois autres, de trois équipes. Ils auront comme adversaires : l'Ouganda (5 sept) et Ghana (6 sept).

Les autres groupes sont constitués de : Egypte, Kenya, Sénégal (B), Afrique du Sud, Nigeria, Centrafrique (C), Angola, Maroc, RD Congo (D).

Les premiers de chaque groupe passeront aux demi-finales, programmées le 10 sept où le 1er du groupe A sera opposé au 1er du groupe C, et celui du groupe B en découdra avec le 1er du groupe D.

Les sélections algériennes à Accra

Dames : Mehimda Nebia, Ghoul Yamina, Ihamouchen Warda, Bouzidi Fatima, Khemgani Djamila, Semati Dahbia, Zairi Kheira, Khedir Naoual, Abdelali Samiha, Foulani Menouba, Mokhtaria Delili et Karima Boukridira.

Messieurs : Oussama Baghradji, Nabil Guedoun, Nabil Tabi, Mohamed Maizi, Rafik Mansouri, Omar Zidi, Samir Ladjadjat, Abdelkrim Megueddem, Sofiane Maatou, Bilel Ayache, Ayoub Badrane, Faiçal Cheraitia, Abdelaziz Guadabi et Karim Boudra.

Taguiche Ahmed (entraîneur pour les dames et messieurs) et Lyès Halimi, comme adjoint chez les messieurs.