Burkina Faso: Santé sexuelle - Quand le diabète plombe la libido

Le diabète est une maladie chronique se traduisant par un taux élevé de sucre dans le sang encore appelé hyperglycémie. Il touche, aujourd'hui plus de 537 millions de personnes dans le monde, selon l'ONG santé diabète. Les complications du diabète altèrent la qualité de vie des hommes et des femmes affectés. Dans les foyers, par exemple, l'incidence de cette pathologie sur la libido est très souvent source de tensions voire de plusieurs divorces.

Ramata Koumbayangne, la quarantaine, est une sénégalo-burkinabè qui vit avec le diabète depuis 22 ans. Mère de deux enfants, elle est aujourd'hui une femme divorcée. Cette situation est une des conséquences de sa maladie. Après son mariage, Ramata Koumbayangne est confrontée à des difficultés conjugales et des incompréhensions à répétition.

Dame Koumbayangne n'arrive plus à satisfaire les désirs sexuels de son époux. Confrontée à l'incapacité de donner du plaisir sexuel à son homme, dame Ramata a vécu un calvaire jusqu'à sa séparation. « En tant que diabétique, je vis les deux extrêmes. Lorsqu'il n'y a pas d'infections et que la glycémie est équilibrée, je vis bien ma vie sexuelle », affirme-t-elle.

Par contre, lorsque la glycémie est déséquilibrée sur une longue durée confie-t-elle, l'intimité devient très pénible et désagréable à vivre. Au lieu d'un plaisir, il devient un calvaire. « On n'est jamais satisfait quand on a la glycémie perturbée. C'est comme si les nerfs sensuels ne fonctionnent plus », souligne Mme Koumbayangne.

Cette sénégalo-burkinabè n'est pas la seule à vivre dans cette situation. Jocelyne Thombiano, une autre diabétique qui totalise une dizaine d'années de maladie, témoigne que la sexualité est difficile quand on vit avec ce mal. « Avec la montée de la glycémie, au toucher, il y a des douleurs. La pénétration est douloureuse.

Cela devient lassant et même désagréable. Je ne suis jamais satisfaite. Car, je n'ai plus d'orgasme. Au lit, seul le partenaire travaille et tu ne ressens rien. Ce n'est plus de l'amour», explique-t-elle. Le même calvaire, Zarata Compaoré, une quadragénaire, le vit avec depuis 12 ans. Elle n'a plus de vie sexuelle.

Insensible lors des rapports sexuels, dit-elle, son corps ne répond plus au désir charnel. A l'instar des femmes, les hommes diabétiques sont eux aussi sujets à ces troubles de santé sexuelle. La situation de Soulemane Tiemtoré est un cas illustratif. Depuis un certain temps, il est dépressif et nerveux. La cause est qu'il n'arrive pas à avoir une érection au lit. Il se réfugie dans l'alcool et son état va de mal en pis.

Autrefois viril et plein de force, Soulemane se désole de ne pas pouvoir satisfaire sa dulcinée au lit. Cela malgré ces multiples tentatives pour trouver une solution à sa «

défaillance ». Il n'est jamais allé en consultation, car pour lui, le sexe est un tabou. Ils sont nombreux ces malades qui vivent dans le silence cette douleur et cet inconfort sexuel qui menace constamment leur union.

Pour Germain Nikiema, un malade âgé de 70 ans, le diabète est la source de plusieurs mésententes dans le foyer. « Seul un bon suivi du traitement et des conseils permettent au malade de maintenir la vie sexuelle », note-t-il.

Le Dr Pierre Kaboré, médecin interniste et diabétologue au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pissy, à Ouagadougou, explique que le diabète a une répercussion profonde sur la sexualité chez l'homme et chez la femme. Ces troubles sexuels, selon lui, se répercutent ou se ressentent dans les foyers, car, il y a toujours un des partenaires qui en souffre.

Il précise que le diabète, qui est une élévation du taux du sucre dans le sang, est nocif pour l'organisme puisque, le sang va dans toutes les parties du corps et touchent tous les organes. Il confie que le corps a besoin de sang, mais lorsque celui-ci est sucré, il y aura des problèmes sur les vaisseaux sanguins (les gros vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins).

« C'est surtout les nerfs et les organes qui sont les plus touchés dans le cas du diabète, ce qu'on va appeler les complications chroniques », renchérit-il. Il confirme que les patients qui développent des complications chroniques manifestent des troubles sexuels. « Chez l'homme, très souvent, il peut avoir d'abord la faiblesse érectile, c'est-à-dire qu'il y aura une érection molle ou des difficultés mêmes à rentrer en érection », affirme le docteur.

Améliorer la sexualité dans le couple

Aussi, précise-t-il, l'homme peut faire des éjaculations précoces ou bien des éjaculations rétrogrades (l'éjaculation du sperme dans la vessie). Quant à la femme, le médecin soutient que celle-ci aura plutôt une baisse de la libido.

« Elle n'a pratiquement pas envie. Lorsque le mari s'approche d'elle, ça lui donne parfois même un dégoût parce qu'elle n'en a pas du tout envie », indique-t-il. Il fait savoir qu'en plus de la baisse de la libido chez la femme, elle a aussi les sécheresses vaginales.

« Donc, quand il y a une élévation du diabète, cela va exacerber les effets, c'est-à-dire que les problèmes vasculaires seront beaucoup plus marqués, les problèmes de nerfs aussi seront beaucoup plus marqués. Et du coup, ça va se retentir sur l'organe sexuel qui demande aussi du sang», révèle-t-il.

Il informe de ce fait que la sexualité, l'un des éléments constitutifs de l'équilibre dans le couple, est indispensable, soit pour faire des enfants, soit pour créer plus de l'harmonie dans le foyer. Et quand la cohésion et la complicité entre l'homme et la femme sont touchées, cela cause un désaccord.

« S'il y a un dysfonctionnement dans la sexualité, il va de soi que la quiétude dans le couple prenne un coup », poursuit-il. Pour sa part, Dr Pouinkonba Patrice Sawadogo, médecin endocrinologue en service au CHU-Yalgado Ouédraogo explique qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de la maladie parce que le dysfonctionnement érectile peut toucher des hommes qui ne sont pas diabétiques.

Il affirme qu'environ 10 à 15% des hommes ont ce problème érectile, mais quand le diabète s'y associe on peut aller de 30 à 50% d'hommes diabétiques qui se retrouvent avec ce dysfonctionnement. Quant à la femme diabétique, il confie que celle-ci peut être exposée à des infections notamment celles mycosiques.

« Les mycoses se développent en présence de l'humidité et le sucre, donc elles trouvent chez la femme un terrain très favorable. La conséquence est que ces complications rendent les rapports sexuels douloureux », poursuit-il.

Une solution pour améliorer la sexualité

Il affirme que pour améliorer la sexualité dans le couple, la personne qui vit avec le diabète doit éviter déjà d'avoir ces problèmes sexuels. «Quand on a son diabète, il faut aller voir un médecin. Dans un premier temps, si le diabète n'est pas très avancé, tout agent de santé peut aider à prodiguer des conseils pour le régime, peut aider déjà même à faire certaines prescriptions de médicaments », insiste-t-il.

Et Dr Sawadogo d'ajouter que pour améliorer sa vie sexuelle, il faut d'abord la prise en charge du diabète par le patient. Cela suppose selon lui de se soumettre à une consultation régulière, suivre correctement son traitement, avoir une alimentation équilibrée et variée et faire une activité physique.

Dr Kaboré assure qu'une fois que le patient suit tous les conseils des agents de santé et surtout de son médecin spécialiste, cela lui évite des complications. Par ricochet, il se prémunit des risques de troubles sexuels qui sont liés au diabète, ajoute-t-il. La solution que préconise Patrice Sawadogo, quant à lui, est de communiquer avec le/la conjoint(e) parce que le problème de sexualité se résout à deux.

« Si par exemple le/la patient(e) est tabagique et alcoolique, la meilleure solution c'est d'arrêter », soutient-il. Le président de l'Association diabète laisse-moi vivre (ADLMV), Batian Nama conseille les malades qui ont des problèmes de troubles sexuels à s'approcher sans honte des médecins dans les centres médicaux pour expliquer leurs difficultés.

Malgré les nombreuses victimes de la pathologie, l'ONG santé diabète renseigne que la proportion des diabétiques dans le monde va aller croissant au fil des ans. Selon elle, la maladie touchera 783 millions de personnes d'ici à 2045, devenant ainsi l'une des principales causes d'invalidité, de décès et de plusieurs couples brisés.