Madagascar: 11es Jeux des Iles - Madagascar au pinacle avec 121 médailles d'or

Au terme de 10 jours de compétition intense et acharnée entre plus de 2 000 sportifs dans 19 disciplines sportives, la Grande Île remporte haut la main les 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien. Le rideau est tombé hier au Stade des Barea avec la cérémonie de clôture marquée, surtout, par la remise du drapeau des jeux aux Comores, hôtes des prochains jeux dans quatre ans, en 2027.

Les athlètes malgaches ont réalisé un exploit inédit et magnifique à domicile en remportant un total de 272 médailles dont 121 en or, 71 en argent et 80 en bronze. Madagascar écrit une nouvelle histoire des Jeux des Îles en devenant le premier pays à remporter 121 médailles d'or, un record des jeux en plus de 19 disciplines en compétition.

Cette récolte a été rendu possible surtout grâce aux efforts de tout un chacun à commencer par les athlètes qui se sont surpassés pour terminer premier, les techniciens et entraîneurs, les fédérations sportives, le Comité Olympique Malgache, les ministres coachs, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité d'Organisation des Jeux des Îles et surtout l'engagement personnel du chef de l'Etat.

C'est une victoire dans l'unité et dans la diversité car malgré les divergences d'opinion... ce sont les sportifs qui ont le mot de la fin. Sur les 19 disciplines en jeu, toutes les fédérations sportives ont ramené au moins une médaille. Le rugby et le basket ont réalisé le carton plein en remportant les 100% des médailles d'or en jeu.

L'haltérophilie avec 34 breloques en or a permis à Madagascar de prendre les devants et de conserver l'avance dès les premières journées de compétition. L'heure est maintenant au bilan et surtout à la récompense des athlètes car après les efforts, place aux réconforts !