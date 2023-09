Afrique: Soirée des îles - Des ministres chauffent l'ambiance au CCI Ivato

Dans la soirée du samedi 2 septembre dernier s'est déroulée la soirée des Îles au CCI Ivato. Les délégations des îles qui ont participé aux 11ème Jeux des îles de l'océan Indien ont été invitées à se rejoindre pour fêter ensemble la fin de ces quelques jours de compétition et se sont laissé enivrer par la musique et la danse durant la soirée.

Athlètes, délégations, officiels et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'accomplissement de cette compétition multisports se sont retrouvés en toute convivialité en démontrant la communion entre les sept îles de l'océan Indien. Selon un membre de la commission évènement des onzièmes jeux des îles, « cette soirée est l'apogée du volet culturel qui s'est tenu au Village Voara depuis le début des jeux. Un lieu de vie qui a rassemblé les jeunes de l'océan Indien. Tout au long de l'évènement ».

Le couple présidentiel ont honoré de leur présence cet événement grandiose . Les membres du gouvernement notamment Lalatiana Rakotondrazafy , Gabriella Rahantanirina , Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, Marie-Orléa Vina ont chauffé l'ambiance sur la piste de danse. André Resampa , Valery Ramonjavelo , le général Lylison René ainsi que d'autres hautes personnalités ont été aussi aperçu sur les lieux.

Haute couture

La styliste de haute couture malgache Sandra Rose a eu, durant cette soirée, l'opportunité de démontrer son talent de créatrice à travers une collection féerique qui lui est particulière. Des robes et des combinaisons de rêve aux couleurs chatoyantes, agrémentées pour la plupart d'ailes, un symbole fort de liberté et de rêves accomplis pour la créatrice. Pour rappel, c'est justement cette styliste et décoratrice d'intérieur qui a réalisé la sculpture en métal en forme d'ailes dénommée « Liberty » installée au Jardin d'Anosy en avril 2022.

Avant ce défilé, les jongleurs de feu d'Aleas Circus ont donné le ton à l'ambiance en chauffant doucement mais sûrement les invités à travers leurs numéros époustouflants. Dj Manu du Kudeta Urban Club a ensuite offert à l'assistance une ambiance discothèque survoltée.

Soirée rythmée

Pour sa part, Shyn a frappé fort en enflammant la scène. La star qu'il est, a fait vibrer toute l'assistance. Mettant sur le même diapason son public. Adoptant dorénavant un look atypique, une coiffure particulière et des bijoux éblouissants, il a tout sipmlement mis ce beau monde à l'aise sur la piste de danse. Saluant la foule avec « Manakory nareo » de Mika & Davis, une chanson devenue symbolique, il emmène de suite tout le monde dans son monde musical.

Accompagné de ses danseurs, Shyn a littéralement fait danser les spectateurs aux rythmes de ses titres comme « Resim-pitia » mais aussi des morceaux tels que « Tsy hitambarako amin'olo » de Boy Black. Dans la même foulée, il a initié les personnes présentes aux danses typiquement malgaches. Allant du « baoejy » au « salegy motro » en passant par les « latsi-tanana », le « dihy soroka » et l'incontournable « afindrafindrao », si les uns ont fait la découverte de l'étendue de la musique malgache dans toute sa diversité, les jeunes de la Grande île ont pu se défouler et profiter de la soirée au maximum. Mettant sur la même longueur d'onde le public sur un madison des plus rythmés.

Partage culturel

Toujours dans le cadre du partage culturel, la soirée a été marquée par les participations des îles participantes. Les représentants des Seychelles ont fait la surprise d'une danse entrainante sur le fameux « Mafana » de Smaven. Suivi d'une prestation sur une musique typique de l'île aux tortues. En guise d'interlude, l'African Gospel Singer a enchanté les convives en offrant une parenthèse, donnant ainsi une touche de couleur africaine à la soirée avant de laisser la place à Mayotte. Entre-temps, le président de la République a coupé le gâteau qui symbolise l'unité dans la diversité. En somme, la soirée de samedi a été festive, conviviale et haute en couleurs. Vivement les prochaines éditions !