Madagascar: Antsiranana II - Professionnalisation des petits pêcheurs à Ampasindava

Une initiative a été lancée pour soutenir les pêcheurs de la région Diana, le 1er septembre dernier. Dans la commune rurale de Mangaoko, district d'Antsiranana II, le Comité local de parc CLP Ampasindava a reçu 70 cartes professionnelles pour les petits pêcheurs, ainsi que 21 tee-shirts. Cette action, menée en partenariat avec l'ONG BIOPAMA, a été un événement significatif pour la communauté locale. Lors de cette distribution, les représentants de la DRPEB (Direction régionale de la Pêche et de l'Économie Bleue) ont profité de l'occasion pour fournir des informations cruciales aux pêcheurs et sensibiliser la communauté à l'importance du Code de la pêche.

Ils ont également expliqué les critères nécessaires pour obtenir la Carte mareyeur, un document essentiel pour les professionnels de la pêche. L'implication de l'ONG BIOPAMA dans cette initiative est remarquable. Cette organisation opère dans les périmètres de Madagascar National Park Nosy Hara et a apporté un soutien crucial en termes de financement des activités et de coopération avec la DRPEB Diana. Cette collaboration renforce les efforts visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et à préserver l'écosystème marin de la région.

Déploiement

Les autorités locales ont également montré leur soutien à cette initiative, soulignant l'importance de cette action pour les pêcheurs de la région. Il est à noter que cette distribution de cartes professionnelles et de tee-shirts ne marque que le début de ces efforts. Des actions similaires seront déployées dans de nombreux fokontany de quatre communes du même district, s'étendant ainsi à un plus grand nombre de pêcheurs et de communautés locales.

Bref, cette initiative représente un pas en avant significatif vers le renforcement de la gestion durable des ressources marines et la promotion de la pêche responsable dans la région Diana. Elle démontre l'engagement des parties prenantes locales et des organisations partenaires à créer un avenir plus prometteur pour les pêcheurs et la préservation de l'environnement marin précieux de Madagascar, dans une optique durable.