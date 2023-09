Afrique: Nouvelles routes de la soie - 4,3 milliards d'investissements chinois en Afrique subsaharienne au premier semestre 2023

La coopération Chine-Afrique se renforce au fil des ans. Selon un rapport publié par The Creen Finance and Development Center, cité par l'agence Ecofin dans un article publié récemment, par cette dernière, les investissements chinois en Afrique Subsaharienne dans le cadre de l'initiative des Nouvelles routes de la soie, ont atteint 4,3 milliards de dollars US au premier semestre 2023.

D'après ce rapport, les investissements chinois continuent de se concentrer sur les infrastructures et commencent également à s'orienter vers d'autres secteurs comme les mines, l'agriculture et l'immobilier.

Trois pays africains

Le rapport fait état d'une croissance exponentielle des investissements chinois, en Afrique avec notamment « une hausse de 69% de la valeur des contrats de construction d'infrastructures financés par des prêts chinois sur les six premiers mois de l'année en cours, comparativement à la même période de l'année écoulée ». Trois pays africains émergent du lot dans cette croissance des investissements chinois dans le cadre de la Nouvelle initiative de la soie.

Il s'agit en l'occurrence de la Namibie (+457 %), l'Erythrée (+359 %) et la Tanzanie (+347 %). En tout, les investisseurs chinois ont réalisé sur le premier semestre 2023, 102 projets dans les 45 pays ayant adhéré à l'initiative des Nouvelles routes de la soie. D'après les précisions de l'agence Ecofin, « sur l'ensemble de ces engagements, 24,1 milliards de dollars se présentent sous forme d'investissements contre 16,3 milliards sous forme de contrats de construction d'infrastructures. Ainsi, la part des investissements dans les engagements globaux a atteint pour la première fois plus de 50% ».

%

Trois secteurs

Les infrastructures arrivent toujours en tête des secteurs d'intervention des investissements chinois. Le rapport indique cependant que trois secteurs enregistrent une croissance à trois chiffres. A savoir, l'agriculture (+271%), l'immobilier (+269%) et l'exploitation minière (+131%). Par ailleurs, « les engagements de Pékin dans le domaine de l'énergie au premier semestre 2023 ont été les plus écologiques sur une base semestrielle depuis le lancement de l'initiative en 2013. 41% de ces engagements ont concerné le solaire et l'éolien et 14% ont porté sur l'énergie hydroélectrique ». D'après toujours le rapport, « la taille moyenne des investissements est passée de 617 millions de dollars en 2022 à 392 millions sur les six premiers mois de 2023 ».

Stock d'IDE

La Grande île n'est évidemment pas en reste dans cette croissance des investissements chinois. Le stock d'IDE chinois à Madagascar fin 2021 se situe à 323 millions de dollars US. Les entreprises chinoises installées à Madagascar sont principalement actives dans les domaines des travaux publics, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de la pêche, des télécommunications, de l'hôtellerie et la restauration, ainsi que dans le secteur minier, créant ainsi un grand nombre d'emplois locaux.

Un exemple typique est l'entreprise Madagascar King Deer Cashmere, une entreprise chinoise productrice et exportatrice de produits en cachemire qui s'est installée à Madagascar depuis plus de 20 ans et emploie environ 5 000 ouvriers locaux pendant la saison de production. Cette entreprise est ainsi connue pour sa contribution dans la création d'emplois pour la population locale et ses apports en devises. Le volume du commerce sino-malgache est de 2,08 milliards d'ariary en 2022. Ce qui représente une croissance de 30% par rapport à l'année précédente.