Madagascar: Circulation - Embouteillage monstre à Tana, samedi

La patience des usagers de la route a été mise à rude épreuve le week-end dernier à cause des embouteillages monstres au centre-ville et ses périphéries.

La grogne fuse de partout suite à la coupure de plusieurs axes lors de la finale des épreuves du cyclisme dans le cadre des Jeux des Îles de l'Océan Indien 2023 (JIOI). Samedi dernier, la circulation a été coupée au niveau de la Route nationale n°01 en partant d' Ampitatafika jusqu'à Soamahamanina. Il en était de même pour certains axes routiers de la Capitale notamment à Ampasika, stade Makis , 67ha, Ankazomanga, Ankorondrano jusqu'au Marais Masay.

Partis aux aurores pour ne pas avoir à subir les embouteillages, de nombreux automobilistes n'ont pourtant pas échappé à l'enfer des bouchons. De nombreux habitants des périphéries de la Capitale ont été contraints de marcher pour rejoindre le centre -ville. Cette affluence de personnes a créé un autre problème à cause de l'étroitesse de la chaussée comme ce fût le cas au pont d'Ampasika. Quelques lignes de taxi-be ont changé d'itinéraires à cause de cette coupure de circulation et elles n'ont pas échappé à l'enfer des embouteillages. Pour cause, il y avait beaucoup de monde au niveau des arrêts des taxi-be.

Perturbations

Pris au dépourvus par la situation, certains mariés et leurs invités piégés dans les embouteillages ont été également obligés de descendre de leurs véhicules pour rejoindre l'église ou les lieux de réception à pied. Certains automobilistes ont fait demi-tour, d'autres ont choisi de prendre des raccourcis mais le résultat est toujours le même. « Il m'a fallu trois heures pour regagner mon domicile à Ambodivonikely après une course à Ankorondrano.

Pour échapper aux embouteillages, j'ai dû emprunter l'axe Antanimena-Anosy-Ampefiloha-Andavamamba-Anosipatrana-Andohatapenaka et la digue ce qui constitue une perte économique importante », témoigne un automobiliste. Dû à l'ampleur des embouteillages, même les codes ont été bouleversés. A titre d'exemple, une famille endeuillée s'est vu contrainte de procéder directement à l'enterrement sans passer par l'église à cause des encombrements de la circulation.

Il a fallu 2h de temps pour relier Andraharo-Analakely, 7h de temps pour Ambohimangakely-Ivato, 3h pour Anjanahary-Amboditsiry. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres pour illustrer la gravité de la situation. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, les taxi-moto ont tiré profit de la situation. Face aux embouteillages, ce mode de transport est de plus en plus prisé. Trouver un taxi-moto a été un vrai parcours du combattant samedi dernier dans la ville. Ils ont profité de l'occasion pour augmenter le tarif de leur course.