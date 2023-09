Congo-Brazzaville: Centre d'excellence pour les énergies renouvelables - Des défis à relever pour le Dr Maryse Nkoua Ngavouka

Installée en qualité de directrice exécutive du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, à l'issue d'un appel d'offre et d'une procédure internationale de sélection, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, est attendue aux résultats à la tête de cette structure qui, au-delà de générer des emplois, va contribuer à l'impulsion du secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au Congo.

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, inauguré par le président de la République le 23 avril dernier, oriente ses activités de recherche et de formation sur plusieurs problématiques : développement des ressources énergétiques renouvelables ; efficacité énergétique dans l'industrie et le bâtiment ; eau-énergie-sécurité alimentaire, entrepreneuriat et développement du secteur privé des technologies propres, entre autres. C'est sur cette ligne que va s'inscrire l'action du Dr Maryse Nkoua Ngavouka à la tête de cette structure qui a un grand rôle à jouer dans le développement du pays. Le Congo dispose, en effet, d'un potentiel important inexploité d'énergies renouvelables, notamment en matière d'hydroélectricité, de biomasse, d'énergie éolienne et solaire qu'il faut mettre au service du développement.

La directrice exécutive du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui a été installée par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, n'est pas une inconnue dans le milieu scientifique congolais. Maryse Nkoua Ngavouka est en effet docteur en physique, spécialité nanosciences et nanotechnologie de l'université "Degli Studi di Trieste" en Italie. Maître-assistante Cames, elle est enseignante-chercheure au parcours physique à la faculté des sciences et techniques de l'université Marien-Ngouabi.

Le Dr Maryse Nkoua Ngavouka est, par ailleurs, membre de plusieurs sociétés savantes. Elle compte à son palmarès scientifique plusieurs distinctions dont Yali Alumna ; chevalière dans l'ordre du Mérite congolais en 2023 ; prix du Next Einstein Forum de la Femme scientifique congolaise 2018 ; médaille d'honneur en bronze de la recherche scientifique ; chevalier de l'ordre du Mérite congolais la même année...

Concernant ses activités de recherches, la directrice exécutive du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique est impliquée depuis près de sept ans dans la gestion de projets de recherche liés aux énergies renouvelables (DFID-Royal Society (2016-2021), l'OWSD Early Career Fellowship Program (2018-2020). Les collaborations scientifiques développées, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, l'ont permis de diriger des mémoires de Master et de produire des publications scientifiques.

Le Dr Maryse Nkoua Ngavouka a été recrutée au poste de directrice exécutive du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique à l'issue d'un appel d'offre et une procédure internationale de sélection, lancés par l'Organisation Nationale des Nations Unies pour le Développement Industriel mettant en compétition plusieurs candidats.