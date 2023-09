Afrique: CAN Côte d'Ivoire 2023 - Les Léopards rallient Kinshasa pour affronter le Soudan

L'heure est au rassemblement dans la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Les fauves congolais affrontent, le 9 septembre, au stade des Martyrs à Kinshasa les Crocodiles du Nil du Soudan, en sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023. Et les joueurs du sélectionneur Sébastien Desabre rallient déjà la capitale congolaise lieu du regroupement.

Selon la direction de communication de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), six joueurs sont déjà présents à Kinshasa, notamment l'attaquant Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne, le défenseur central Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille en France, le milieu offensif William Balikwisha du Standard de Liège en Belgique, le milieu relayeur Samuel Moutoussamy de Nantes en France. Arrivés le dimanche dernier dans la soirée, deux joueurs se sont rajoutés, précisément le gardien de but Siadi Baggio du Tout-Puissant Mazembe et le latéral gauche Arthur Masuaku de Besiktas en Turquie.

La deuxième vague des joueurs était attendue dans la capitale RD-congolaise le 4 septembre. Gaël Kakuta d'Amiens en L2 France, Dylan Batubinsika de Saint-Etienne en Ligue 2 France, Yoane Wissa de Brentford en Premier League anglaise, Vital N'simba de Bordeaux en Ligue 2 France, Edo Kayembe de Watford en D2 Anglaise, Ruddock Mpanzu de Luton Town en Premier League anglaise et Lionel Mpasi de Rodez en L2 France ont rejoint la tanière.

%

Premiers du groupe avec 9 points grâce surtout au forfait infligé à la Mauritanie et la victoire face au Gabon à Franceville en cinquième journée, les Léopards n'ont besoin que d'un point afin de composter leur ticket pour la phase finale de la CAN après un début horrible des éliminatoires avec deux défaites d'affilée en première et deuxième journée, sous l'ère de l'ancien sélectionneur Hector Cuper. L'arrivée du technicien français Sébastien Desabre a changé beaucoup de choses, étant le sélectionneur et manager de l'équipe. Le rendez-vous est pris pour le 9 septembre dans l'antre du football de Kinshasa autorisée sur dérogation spéciale de la Confédération africaine de football à abriter cette rencontre.