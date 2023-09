Afrique: Fima - La dixième édition se tient au quartier Makayabou

Organisée par Médard Mbongo, président de l'ONG internationale MB production, la dixième édition du Festival international de musique et des arts (Fima) a démarré le week-end dernier au quartier 418 Makayabou, dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire.

La direction artistique du Fima qui a consacré cette édition à la rumba s'est donné la noble tâche de rassembler des groupes folkloriques ainsi que des musiciens d'ici et d'ailleurs, notamment du Bénin, du Cameroun, du Mali et de la République démocratique du Congo. Tous les concerts ont lieu au terminus du quartier 418 Makayabou. Le directeur et promoteur de cette manifestation culturelle, Médard Mbongo, a énoncé le thème de cette édition, à savoir «La rumba, berceau de l'humanité ». Il a, par ailleurs, indiqué que le festival ne se limitera pas aux performances musicales, puisqu'il s'agit également d'une initiative spéciale visant à soutenir les artistes congolais novices, en proposant des ateliers de formation pour développer leurs compétences en musique avec l'aide de spécialistes.

Cette activité artistique sert de plate-forme d'expression des idées et des intérêts de la jeunesse, et les ateliers de formation contribueront grandement à stimuler la créativité des jeunes participants. Grâce à ses ateliers , le Fima ouvre la voie aux jeunes vers un espace de formation leur permettant de prendre confiance en eux, mettant l'accent sur l'importance de la culture comme moyen d'expression et de communication entre les sociétés. Le but de ces initiatives est de promouvoir la créativité chez les jeunes. Ce festival qui prendra fin le 8 septembre est une opportunité pour les jeunes de valoriser leurs capacités.

Notons que le Fima est un événement particulièrement important pour la population ponténégrine. C'est une véritable expérience culturelle qui se vit sur des airs de la rumba, du coupé-décalé, de la musique urbaine mais aussi de la musique folklorique et autres notes musicales des terres Mâ Loango.