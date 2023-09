Congo-Brazzaville: Santé publique - Discussion sur le manuel d'exécution du projet Kobikissa

Les experts de la santé se réunissent en atelier, du 4 au 8 septembre à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville en vue d'actualiser et valider les documents et les outils portant financement du projet "Kobikissa", en français "Sauver".

Le manuel permet de prendre en compte les modifications apportées au cadre de mise en œuvre du projet « Kobikissa » dont le Congo a bénéficié d'un prêt de l'Association internationale de développement d'une valeur de 25 milliards FCFA.

L'atelier a pour objectif de valider le document et les outils annexés de mise en œuvre du financement basé sur la performance (FBP).

Il vise à adopter le nouveau montage institutionnel; valider les acteurs, les fonctions et la périodicité des interventions; réviser le contrat type à tous les niveaux du système de santé ; valider les mécanismes de paiement des performances; adopter les mécanismes de gestion sécurisés, les fonds d'investissement et arrêter la liste des formations sanitaires bénéficiaires du FBP.

La réunion regroupe du 4 au 8 septembre les participants sélectionnés en fonction de leur qualification dans le FBP et leur implication dans la mise en œuvre du projet Kobikissa. Elle sera marquée de plusieurs communications sur différents thèmes, l'intervention en distanciel des partenaires ainsi que des travaux de groupe.

Le coordonnateur du projet, le Dr Darius Eryx Mbou Essié, a expliqué à cette occasion que les services à inclure dans l'accord dépendent des priorités nationales en ce qui concerne la santé au Congo: la santé de la mère, la santé de l'enfant, la gestion financière ainsi que l'hygiène et l'assainissement.

« Le projet est une entente axée sur des critères entre le ministère de la Santé et de la Population avec les formations sanitaires afin de bénéficier d'un bonus qui peut être des Fonds en liquide ou en acquisition pour améliorer le plateau technique et attirer la population à fréquenter les centres de santé », a-t-indiqué.

La directrice de l'hôpital de référence de Bacongo, le Dr Carmen Mianbanzila Matoko, bénéficiaire du projet, s'attend à la prise en compte des réalisations de leurs doléances selon les réalités du terrain parce que toutes les formations sanitaires ne se valent pas.

« Nous sommes optimistes pour le projet, surtout si les uns et les autres mettent leur volonté. Le souhait est que les moyens se suivent pour ne pas qu'il y ait la démotivation au niveau de la base afin que l'implication de toutes les parties prenantes suivent l'accord de principe du manuel », a-t-elle fait savoir.

En rappel, le projet de renforcement du système de santé vise l'amélioration et l'utilisation des soins de santé maternels infantiles et l'accès aux soins pour les ménages les plus vulnérables ciblés en utilisant l'approche financement basé sur la performance.

Il s'appuie sur trois composantes : la composante 1 concerne le financement du projet FBP et le soutien à la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et des exemptions de frais pour les ménages les plus pauvres.

La composante 2 intéresse la gouvernance des finances publiques : la gestion des finances publiques sectorielles et le renforcement du système de santé. La composante 3 concerne la gestion efficiente et le suivi du projet dans sa mise en œuvre technique fiduciaire.

Notons que la composante 1 et 2 sont subdivisées en deux sous-composantes.