Afrique: 44es championnats d'Afrique des clubs champions de handball - La Cahb rassurée des préparatifs

Pedro Godinho a salué, le 2 septembre, les efforts consentis par le comité d'organisation dans la réhabilitation des gymnases devant accueillir la compétition à partir du 28 septembre jusqu'au 7 octobre. Le deuxième vice-président de la Confédération africaine de handball (Cahb) reste convaincu que dans les jours à venir tout sera mis en place.

Les préparatifs des 44es championnats d'Afrique des clubs champions vont bon train. Les ouvriers sont à pied d'œuvre en vue de permettre à Nicole-Oba et Henri-Elendé, les deux sites de compétition, de répondre au cahier des charges de Cahb. Le comité d'organisation et la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), organisatrice de l'évenement, ont tenu compte de toutes les recommandations qui ont été faites lors de la dernière visite d'inspection des délégués de la Cahb. Il ne reste que les petits détails comme la peinture, les bancs de touche de seize places et autres.

Le gymnase Henri-Elendé est prêt à accueillir les rencontres du soir parce que son éclairage répond désormais aux normes . Le niveau d'exécution des travaux dans les deux sites a convaincu le deuxième vice-président de la Cahb quant à la volonté du comité d'organisation à créer toutes les conditions pour que la fête de la jeunesse africaine soit belle. « Toutes les conditions semblent être réunies pour la grande fête.

Comme vous le savez, le plus important est de créer toutes les conditions pour les acteurs qui sont les joueurs. Il s'agit du terrain de jeu, des tableaux, des filets, des vestiaires. Je suis surpris de la rénovation des vestiaires. Il ne reste qu'à finir la peinture. A mon avis, d'ici une ou deux semaines tout sera prêt. Je suis serein qu'à partir du 28 septembre la jeunesse africaine sera bien accueillie à Brazzaville », a commenté Pedro Godinho.

Le séjour du deuxième vice-président de la Cahb à Brazzaville, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail technique avec les commissions mises en place pour la réussite de la compétition. « Nous sommes déjà au moment de travailler avec les commissions spécialisées et naturellement le comité d'organisation en a profité pour me montrer les lieux d'hébergement et de compétition », a-t-il expliqué.

Les sites de compétition et les lieux d'hébergement étant indissociables, le deuxième vice-président de la Cahb accompagné du président du comité d'organisation, François Elion Ndouniama, et les membres de la Fédération congolaise de handball se sont rendus à l'évidence sur la capacité d'accueil des hôtels Saint- François-de-Paul, Elonda et Mwese retenus pour l'hébergement des délégations. Les joueurs n'étant pas les clients normaux, les suggestions ont été faites aux responsables de ces sites pour qu'ils s'adaptent aux exigences de la compétition. « Les recommandations tiennent compte de la longue expérience.

Il s'agissait de partager les idées et je sors d'ici convaincu que pour les deux ou trois semaines qui restent tout sera prêt », a-t-il assuré. Les distances entre les lieux d'hébergement et les sites de compétition sont acceptables, a précisé le représentant de la Cahb se disant, par ailleurs, très fier de voir toutes les parties impliquées, notamment la DGSP et la Fécohand, s'activer pour la réussite des 44es championnats d'Afrique des clubs champions.