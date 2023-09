Congo-Kinshasa: EPST - Lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024

Quoique timide, la rentrée des classes a eu lieu le 4 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, les avenues et artères de la ville étaient, à certains endroits, décorées en bleu et blanc.

L'ambiance n'était pas au rendez-vous au regard du contexte social précaire de ces derniers temps caractérisé par une inflation galopante. Désargentés, certains parents ont préféré garder, en ce premier jour de la rentrée scolaire, leurs enfants à la maison, le temps de réunir tous les objets classiques nécessaires. Côté officiel, c'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), le Pr Tony Mwaba Kazadi, qui a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2023-2024. C'était à l'Institut Mulekwa Nsapu situé au quartier Tchad, dans la commune de Lemba.

"Amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité", tel est le thème de la nouvelle année scolaire que le ministre Tony Muaba voudrait exemplaire en termes de discipline et de respect des échéanciers. Cette thématique, indique-t-on, avait été choisie pour cadrer avec les objectifs assignés au ministère de l'EPST, en vue d'une implication accrue de tous les acteurs et partenaires dans l'encadrement, la formation et rééducation des élèves.

"Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la vision du gouvernement, celle de construire un système éducatif inclusif et de qualité contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active", a exhorté le ministre Tony Mwaba devant plusieurs cadres du Cabinet et de l'administration de l'EPST ainsi que d'autres partenaires éducatifs. Après le lancement officiel, le patron de l'EPST a effectué une visite d'inspection dans quelques établissements de la ville pour s'imprégner des conditions de la reprise des classes.