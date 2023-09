Congo-Brazzaville: Disparition - Christian Dumas Samba Dacon inhumé au cimetière du centre-ville

Décédé le 15 août à Brazzaville, à l'âge de 76 ans, le membre du comité d'honneur du Parti congolais du travail (PCT) et ancien maire de Makélékélé, Christian Dumas Samba Dacon, a été inhumé le 2 septembre au cimetière du centre-ville.

Peu avant son inhumation, les membres du PCT, conduits par le secrétaire permanent, chargé de l'organisation et la mobilisation, Gabriel Ondongo, lui ont rendu un hommage au siège communal de Mpila. Né le 1er juillet 1947 à Brazzaville, Christian Dumas Samba Dacon était diplômé de l'Ecole supérieure de Komsomol-Léniniste de Moscou où il a obtenu le diplôme de fin d'études supérieures en 1975. Ceci après avoir obtenu le baccalauréat série A en 1967au lycée Savorgnan de Brazzaville.

Membre d'honneur du PCT, ancien maire de Makélékélé et ancien secrétaire chargé de l'organisation et des ressources humaines du comité PCT Moungali, l'illustre disparu a débuté sa carrière d'encadreur des pionniers et d'enseignant en 1967. Président de la section de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) du district de Ngamaba de 1968 à 1970, il fut également président régional de l'UJSC dans la région du Pool de 1970 à 1972.

Admis au PCT en 1974, il a assuré jusqu'en 1976 les fonctions de chef de division chargé des mouvements de libération au département des relations extérieures du parti puis président de la cellule du parti dudit département et du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Il a exercé comme diplomate de 1976 à 1983 où il a assuré les fonctions de deuxième secrétaire d'ambassade en Angola et premier secrétaire d'ambassade de Cuba.

Elevé au titre d'activiste d'honneur de l'UJSC, il a exercé de 1984 à 1989 en qualité de président de la commission locale de contrôle et de vérification du parti de la commune autonome de Brazzaville. Toujours dans son ascension politique, il a assumé les fonctions de président du comité PCT et du comité exécutif, maire de Makélékélé de 1989 à 1991. Conseiller départemental et municipal de Brazzaville de 2003 à 2008 et de 2014 à 2017, Christian Dumas Samba Dacon était élu au Comité central en 2011 et quitte la terre des hommes alors qu'il est membre du comité d'honneur du PCT.

« La disparition du camarade Christian Dumas Samba Dacon est une perte inestimable pour sa famille biologique parce qu'il était le chef de famille parfait et adorable ; pour le PCT qui voit s'en aller un camarade engagé et fidèle, et le Congo tout entier perdent un grand commis qui s'est illustré par ses dignes et loyaux services... Je voudrais saluer le grand homme politique que tu as été. De la jeunesse à l'âge adulte, tu as su prendre ta place pour servir avec abnégation non seulement le PCT mais aussi le Congo, notre pays », a rappelé Damien Miakassissa à qui revenait la charge de lire l'oraison funèbre, saluant l'homme affable, généreux, aimable et altruiste que fut Christian Dumas Samba Dacon.