Afrique: Le Maroc va organiser la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires, à partir du 27 septembre

Tambacounda — Le Maroc va accueillir la deuxième édition de la conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires, à partir du 27 septembre prochain, à Marrakech, a appris l'APS des organisateurs.

Ils précisent dans un communiqué que cette rencontre de trois jours consacrée aux questions de santé, d'environnement, d'eau et de sécurité alimentaire va correspondre avec la première conférence Sud-Sud dédiée à la même problématique.

Elle aura lieu "sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI".

"Cet événement est organisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale du Maroc [et] le ministère marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural", affirme le communiqué.

Des représentants de 77 pays, des dirigeants africains, des ministres, des ambassadeurs et d'autres personnalités y prendront part.

La conférence sera "une occasion unique d'échanger sur les mesures de réduction des risques sanitaires et de partager les meilleures pratiques dans ce domaine crucial", ajoute la même source.

Des panels consacrés à la réduction des risques sanitaires, à l'environnement, à la sécurité alimentaire en Afrique, à la nutrition, à l'éducation alimentaire et à la problématique de l'eau potable figurent dans le programme de la rencontre.

African Global Health, une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée par des experts africains, prendra part à l'organisation de la conférence.

La première édition a eu lieu cette année, rappellent les organisateurs, précisant que 62 pays y étaient représentés.