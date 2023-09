Togo: SHINERAY, le N°1 en Chine, à la conquête du Togo !

Depuis Samedi dernier, les Togolais ont un nouveau choix de moto pour assurer leur déplacement. Il s'agit des motos de marque SHINERAY. Le numéro 1 en Chine arrive sur le marché togolais des engins à deux roues avec une large gamme de motos qui allient puissance, confort, élégance, et esthétique.

C'est à travers une grande caravane que l'information sur l'arrivée de cette autre possibilité de choix parmi les choix qui s'offrent aux amateurs des engins à deux roues, a été apportée au public. Avec ses 14 modèles de motos, cette grande caravane qui s'est ébranlée du siège de la marque SHINERAY, au coeur de Lomé, au quartier Déckon (ancien siège de Moov Togo), a sillonné les grandes artères de la ville de Lomé avant d'échouer à nouveau au point de départ.

Représentante de cette marque de moto de production Italiano-Chinoise au Togo, Boon Hetty, annonce à travers ces nouvelles motos, une révolution. « C'est une marque très innovante. Nous sommes venus révolutionner le marché togolais avec beaucoup de surprises et nous espérons que les populations vont aimer », a-t-elle déclaré.

Outre le confort, la résistance et l'élégance, les promoteurs de cette nouvelle marque de moto, n'ont pas omis le volet dépense en énergie et le coût. Il est indiqué par ces derniers que les motos SHINERAY sont très économiques en matière de carburant. De même, les prix, ont-ils informé sont accessibles à la bourse du Togolais moyen. Et toujours soucieux d'accompagner le conducteur d'un engin SHINERAY, il est mis en place un service après-vente.

Ainsi, d'après les explications du Vice General Manager de SHINERAY, Luna Lu, « à ce jour, SHINERAY est le N°1 en Chine. Elle produit plus d'un million de motos par mois. Ce sont des motos de toute sorte destinée à la ville et qui sont déployées pour la première fois en Afrique et au Togo. Un stock de pièces de rechange est déjà disponible. Vous pouvez vous procurer une moto SHINERAY à partir de 515.000 FCFA seulement ».

Et pour attester de la meilleure qualité de ces 14 modèles de motos haut de gamme proposés par SHINERAY et adaptés aux routes togolaises, il n'y a pas meilleur moyen que de les faire tester par des conducteurs nationaux. Ce qui a été l'autre objectif de la caravane faite Samedi dernier rien qu'avec des engins SHINERAY. Ces derniers en disent déjà tant de bien. « C'est une très bonne moto. Le moteur ne fait pas beaucoup de bruit et en plus elle est très économique. J'invite donc ceux qui désirent acheter une nouvelle moto à opter pour SHINERAY. Ils ne vont pas regretter », a assuré un des conducteurs.

Si SHINERAY arrive sur le marché togolais avec les motos, il est à noter qu'elle peut dans un futur que l'on peut envisager proche, renforcer sa présence au Togo avec d'autres types d'engins roulants. On parle entre autres des automobiles, des générateurs et des pompes, et plus encore l'énergie, qui sont également des domaines dans lesquels elle excelle.

Avec toutes ces informations à disposition, il ne reste plus au public togolais et surtout aux amoureux des engins roulants à deux roues, d'essayer SHINERAY, pour nous en dire des nouvelles.