Congo-Kinshasa: Exetat 2023 - La Publication des résultats ne fait pas que des heureux

Mardi 22 août, au lendemain de la publication des résultats de l'examen d'état, dans la commune de Selembao s'est soulevée une mutinerie à l'Institut Ngafani et l'ILS par des élèves n'ayant pas obtenu leurs diplômes. Deux sections ont battu le record d'échecs, c'est pour montrer leur colère et indignation qu'ils ont posé des actes de vandalisme dans leurs établissements plongeant ainsi les coins autour dans une insécurité.

Dans l'après-midi du lundi 21 août a eu lieu la publication des résultats de l'examen d'état passé en juin dernier par les élèves finalistes du cycle humanitaire. Il était question en cette date des résultats pour les écoles de Kin-Plateau et Funa. Les sons des sifflets, trompettes, klaxons et chants des jeunes diplômés ont retenti dans la ville-Province de Kinshasa durant toute la soirée, bon nombre était heureux d'avoir réussi et d'autres non, après avoir tapé le code leur permettant de vérifier leurs résultats n'ont malheureusement pas reçu d'information et cela fut le cas de toute une promotion en mécanique à l'institut Ngafani et 51 élèves/55 en électricité à l'ILS.

Tous très révoltés, ces élèves se sont ramenés le lendemain matin et ont caillasé leurs établissements scolaires, bâtons en mains et autres ils ont menacé le personnel et la population aux alentours, ce n'est qu'après une intervention de la police locale qu'ils ont pu se calmer. Un finaliste a déclaré ceci : «Chaque année, c'est seulement comme ça ici, les élèves des options techniques sont sacrifiés, c'est toujours ceux en scientifiques et littéraire qui réussissent tous et ce n'est pas normal nous en avons marre ! » L'acte posé par ces élèves est un cri d'alarme poussé à l'égard des autorités de ces deux établissements afin qu'ils puissent mieux gérer le déroulement des examens d'état ainsi ils n'auront plus à s'inquiéter de leur réussite.