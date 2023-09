Congo-Kinshasa: Honorée par le magazine Diplomatica, Diplomatie - Clémentine Shakembo peinte dans ses plus belles couleurs

Clémentine Shakembo Kamanga est cette grande dame qui est honorée par le magazine Diplomatica, dans le n° 14 de son édition spéciale sur la Pologne parue dernièrement. En effet, Clémentine Skakembo n'est plus une femme à présenter comme figure diplomatique congolaise, compte tenu de ses nombreuses et qualitatives années de services diplomatiques rendus à la nation. Elle est Ambassadrice de la RDC en Pologne après avoir également longtemps servi dans d'autres pays européens.

Dans cette édition de Diplomatica Magazine qui retrace l'histoire, la société et la culture de la Pologne dans l'angle de ses relations diplomatiques et sa coopération avec les pays d'Afrique, elle est très bien située pour pouvoir placer un mot sur ce pays partenaire de la RDC, en particulier, et plusieurs autres pays d'Afrique en général.

Dans l'interview lui consacrée dans ce numéro, elle se confie en avouant qu'elle se destinait plus à l'enseignement supérieur qu'à la diplomatie, après ses études en Psychologie à l'Université de Paris VIII. Une orientation qui a changé en faveur de la diplomatie par un concours heureux de circonstances et grâce aux conseils de son père, Monsieur Daniel Shakembo qui, du reste, est diplomate de carrière. Après deux longs mandats au Portugal et en République Fédérale d'Allemagne en qualité de Chef de Mission, elle est actuellement à la tête de la Mission Diplomatique de la RDC en République de Pologne. "J'ai atteint le haut niveau de la Fonction Publique. Avec la diplomatie, je suis une personne épanouie et possède un carnet d'adresses tant sur le plan national qu'international", a-t-elle souligné.

Ayant à son actif un parcours professionnel qui se résume par différents passages dans une dizaine des pays d'Afrique, une vingtaine des pays européens, une dizaine des pays asiatiques et dans quelques pays d'Océanie et d'Amérique, Clémentine Shakembo se découvre écrivaine autobiographique en plaçant dans les fonds baptismaux un livre de 154 pages intitulé « Moi, diplomate de la RDC », un livre qui raconte la vie d'une diplomate qui, sans relâche, n'a jamais épargné le moindre effort pour servir aux intérêts de sa patrie - la RDC - dans le secteur des relations internationales.

"A l'occasion de la publication de ce numéro spécial « Pologne - RDC » de Diplomatica consacré à la Coopération bilatérale, je vous souhaite la bienvenue et bonne lecture dans cette revue de communication diplomatique et vous invite à vous joindre à la République Démocratique du Congo en sa qualité de Patrimoine Vert de l'Afrique centrale mais également de Poumon Mondial qui contribue à travers ses forêts à la réduction du réchauffement climatique.

Une attention particulière est dirigée vers les autorités polonaises pour la visibilité des relations entre la Pologne et la République Démocratique du Congo. Et aussi vers les amis et partenaires du secteur privé pour la matérialisation de nos idées dans l'intérêt supérieur de nos nations.

A nos chers compatriotes ayant séjourné en Pologne pour des raisons d'études, de stages de perfectionnement ou de travail, la reconstruction de notre pays a besoin de votre expertise et du transfert des technologies acquises durant votre parcours en terre polonaise.

Puisse cette édition du Magazine faire connaître davantage la Pologne dans l'opinion congolaise et constituer un lien indissoluble de raffermissement de nos relations bilatérales. Que vive la RDC ! Que vive la Pologne ! Je vous souhaite une bonne lecture", a-t-elle déclaré dans son adresse introduisant le numéro du magazine qui reprend les grandes étapes de sa vie comme diplomate et figure féminine de référence en RDC.