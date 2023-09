Afrique: Le Festival Africain du Mariage annonce sa 3ème édition du 15 au 16 septembre 2023

Après novembre 2020 et juillet 2022, la plateforme événementielle « Festival Africain du Mariage » organise sa 3ème édition, du 15 au 16 septembre prochain, au Pullman Grand Hôtel, à Kinshasa/Gombe. Placée sous le thème « Mariage, entre Tradition et Modernité », la présente édition traite des situations de conflits observées entre les cultures africaines et occidentales sur la notion du mariage.

Outre la cérémonie d'ouverture qui débutera dès 9 heures du premier jour, au Salon Congo, il est aussi prévu la tenue des Panels, des ateliers, d'une Soirée Célibataires et d'une grande Soirée de gala.

L'accès aux Panels est gratuit. Ces derniers sont à six à savoir :

Us et Coutumes Africains dont le thème s'intitule : « Préservation de l'identité culturelle du mariage en Afrique : influence de la modernité et rôle des médias »

Hommes qui évoque la question de l': « épanouissement du couple et participation financière au budget du foyer »

Mariage & Stéréotype qui traite du sujet de la : « Promotion de l'inclusivité des différences dans le mariage »

Santé & Famille qui aborde l'angle : « Parlons planification familiale, régimes matrimoniaux, succession et relation de famille à distance »

Femmes qui débat sur : « Zoom sur la jeune fille et sa vision du mariage à l'ère des réseaux sociaux »

PME, Business et Finances qui se penche sur la : « Gestion des finances dans le foyer et les opportunités entrepreneuriales dans l'industrie du mariage ».

Hormis les panels, le programme prévoit neuf ateliers ci-après : Photos & vidéos, Musique, Décoration, Service-traiteur, Maquillage et coiffure, Stylisme, Textile, Wedding Planner et Composition des voeux. Tout comme les panels, l'accès est aussi gratuit.

Néanmoins, les soirées Célibataires et de Gala qui se dérouleront respectivement le premier et le second jour de l'événement, au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel seront payantes. Cela est dû aux avantages et différentes surprises réservés aux participants.

Zoom sur le Festival Africain du Mariage

Initié par Madame Celly Ndiang, congolaise de la diaspora, le Festival Africain du Mariage est d'abord une vision, puis une structure visant, d'une part, la valorisation des valeurs culturelles du mariage en Afrique.

Et de l'autre, l'organisation d'un réseau d'affaires des professionnels œuvrant dans l'industrie du mariage par la constitution d'un annuaire facilitant la mise en relation entre l'offre et la demande.