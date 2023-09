Cote d'Ivoire: Bouaké - Des journalistes formés sur le changement climatique

Du 29 au 30 août 2023, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) en partenariat avec l'Union nationale des journalistes-correspondants de Côte d'Ivoire (Unajcop-CI) avec l'appui de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), a organisé dans un réceptif hôtelier à Bouaké, un atelier de renforcement de capacités pour permettre aux journalistes de la région de Gbêkê, de comprendre les causes du changement climatique et améliorer les écritures sur ce sujet d'actualité.

Selon Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, cette formation aidera les 22 participants, dans un premier temps, à comprendre les causes du changement climatique, la façon dont les organisations internationales et les communautés y répondent. Dans un second temps, comment les journalistes en tant que professionnels des médias, peuvent couvrir le phénomène du changement climatique de manière efficace pour leurs publics.

« Cet atelier contribuera à former les participants à la sensibilisation du plus grand nombre de personnes sur les questions posées par le réchauffement climatique. Nous voulons également outiller les participants sur le développement de la question du changement climatique dans des zones déjà confrontées à ses effets néfastes, dans la perspective de sensibiliser les populations et, à terme, d'induire des changements de comportement et les enjeux environnementaux et vulgariser les informations pour la rendre intelligible à l'ensemble des populations », a dit Jean-Claude Coulibaly.

Plusieurs modules étaient inscrits à l'ordre du jour des deux jours de formation. Notamment « Qu'est-ce que le changement climatique ? » ; « Impact du changement climatique » ; « Où s'orienter pour avoir des informations sur le climat ? » ; « Comment les activités humaines affectent-elles le climat ? » ; « Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEEC) » ; « La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques » ; « Une approche de journalisme de solutions » ; « Ecriture journalistique sur le changement climatique ».

Des modules qui ont été animés par Docteur Sanga Kanga Kacou Herman, Enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara et Youssouf Sylla, journaliste à la retraite, par ailleurs collaborateur du quotidien Fraternité Matin. « Il est très important de communiquer sur le changement climatique, car l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes a de graves répercussions sur les communautés les plus pauvres de la région. La production d'histoires sur le changement climatique peut contribuer à améliorer la compréhension du public et lui fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour l'aider à s'adapter », a dit Sokhna Dia, représentant la FIJ.

Il a ajouté que l'accompagnement des journalistes dans la conduite d'enquêtes et reportages sur des initiatives d'adaptation au changement climatique permettra de sensibiliser un grand nombre personnes. « Je suis fier d'avoir participé à cet atelier. Il a été très important pour nous, journalistes citoyens, non seulement pour améliorer nos capacités à traiter les questions du changement climatique, mais aussi pour nous hisser au même niveau professionnel que d'autres confrères réputés en la matière », a dit El Hadj Abou Sanogo, président de l'Unajcop-CI. « Journaliste et Changement climatique ». C'était le thème de cet atelier à Bouaké.