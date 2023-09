Cote d'Ivoire: Yopougon - Le maire élu Adama Bictogo assure avoir gagné proprement et tend la main à tout le monde

Adama Bictogo, déclaré élu maire de Yopougon à l'issue du scrutin municipal du 2 septembre 2023, à assuré à des partisans et électeurs de la commune le lundi 4 septembre 2023, qu'ils ont gagné proprement l'élection. Il a également tendu la main à tout le monde, notamment à ses adversaires.

Le maire de la commune de Yopougon a offert, le lundi 4 septembre 2023, un spectacle musical à ses administrés, en guise de remerciement pour son élection. À cette occasion , il a dit que l'élection a été remportée de façon propre avec une large avance de 12 mille voix.

Pourquoi un concert de remerciement

La place Ficgayo de Yopougon, lieu où Adama Bictogo, candidat du RHDP aux municipales 2023 dans cette commune avait lancé et terminé sa campagne, était encore en effervescence le lundi 4 septembre 2023, dans le cadre d'un mini-concert de remerciement du nouveau maire aux populations. L'organisation d'un concert de remerciement aux populations, après la proclamation des résultats des municipales du 2 septembre 2023 à Yopougon par la Commission électorale indépendante (CEI) se justifie, selon Adama Bictogo, nouveau maire de cette commune, par plusieurs raisons.

" Chers frères et soeurs de Yopougon, ce concert de remerciement s'inscrit dans la démarche de la reconnaissance de l'engagement que vous nous avez témoignée, du retour de l'affection que vous nous avez apportée, la reconnaissance de la campagne que vous avez portée à bout de bras. Si nous sommes ici, devant vous et que je suis le maire de Yopougon, c'est grâce à vous. Ma victoire doit être la victoire de Yopougon. Je suis venu vous dire merci. Dans quelques jours, nous aurons terminé, pour ceux qui pensent qu'il y a encore des recours à faire. Nous avons gagné proprement, vous nous avez permis de gagner proprement. On n'a pas gagné avec 500 voix, 1. 000 voix, mais on a gagné avec plus de 12. 000 voix d'écart. Le jour des élections j'ai dormi, j'étais au sport, parce que j'avais confiance en vous. On a eu une campagne dans le calme, on n'a jamais insulté quelqu'un, on n'a jamais provoqué quelqu'un. On est allé voter tranquillement et on est rentré chez nous. À 19 heures, on est allé s'asseoir au siège et on a suivi les résultats bureau par bureau. Dans la vie quand tu as perdu, tu appelles celui qui a gagné et tu lui dis bravo. Comme celui qui a gagné s'appelle Bictogo Adama, tu dois appeler Bictogo Adama, parce que chez nous, ici à Yopougon, on est dans la fraternité (...) Tu es Odiennéka, Gouro, Baoulé, la mairie t'appartient. La mairie est au service de toute la population. Depuis que la CEI a annoncé les résultats, nous nous sommes déjà mis au travail. On a compté, la CEI a fini, l'élection est terminée. Chers jeunes, chères femmes, je peux vous garantir que d'ici à fin décembre, vous allez voir que quelque chose a changé à Yopougon ", a dit le maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire.

%

Adama Bictogo fait le show avec les populations

Roselyne Layo, Serges Beynaud, Esaïe l'Original, Yodé et Siro, VDA, Les Garagistes, Les Leaders, Mawa Traoré, Safarel Obiang, Debordo Likunfa, Kérosène et Fior 2 Bior, pour ne citer que ces artistes ont fait le show avec Adama Bictogo et les populations de Yopougon. Un gigantesque feu d'artifices, qui a créé quelques frayeurs chez les riverains de la place Ficgayo, a mis un terme à ce concert de remerciement aux populations de Yopougon.

Olivier Dion