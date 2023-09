Afrique Centrale: L'Angola et Madagascar se croisent pour la neuvième fois avec des résultats typiques

Lubango (Angola) — Avec une histoire marquée par l'équilibre, les équipes seniors masculines de football d'Angola et de Madagascar se retrouvent pour la neuvième fois, ce jeudi (7), à Lubango, province de Huila, pour la sixième et dernière journée de la phase de qualification pour la CAN2023, qui se tiendra l'année prochaine, en Côte d'Ivoire.

La première confrontation entre les deux a eu lieu lors des éliminatoires de la CAN 1992, au cours de laquelle l'Angola a perdu 0-1, à Luanda, le 19 août 1990, pour la première journée du groupe 5, qui comprenait également le Swaziland d'alors et la Zambie.

La Zambie (13 points) et Madagascar (8) ont réussi à se qualifier, tandis que l'Angola était en dernière position avec trois points, derrière le Swaziland qui en a accumulé deux de plus (5).

Dans la confrontation avec les Malgaches, il y a six nuls et une victoire de chaque côté. L'un des matchs était un match amical remporté par l'Angola, à Luanda. Cinq étaient qualificatifs pour la CAN (quatre nuls et une victoire de l'adversaire), deux qualificatifs pour le CHAN, avec une victoire des Angolais et un nul.

L'Angola a joué trois fois à domicile et a accumulé les trois résultats possibles, deux matchs de qualification contre la CAN, avec défaite et match nul, ainsi qu'un match de qualification au le CHAN, dans lequel il a gagné.

Madagascar a accueilli l'Angola à cinq reprises, trois matchs de qualification contre la CAN et deux au CHAN, qui se sont tous soldés par des matchs nuls.

La dernière victoire de l'Angola à domicile remonte aux qualifications pour le CHAN 2017, 1-0. Dans l'actuelle qualification, Palancas Negras, en cinq matchs, a gagné deux fois, a fait match nul deux fois et a perdu une fois, tandis que les malgaches, n'ont obtenu aucune victoire, ont fait match nul deux fois et ont perdu trois fois.

Le groupe est mené par le Ghana avec neuf points en cinq matches, suivi de l'Angola avec huit, de la République centrafricaine avec sept et de Madagascar avec deux.