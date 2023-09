Afrique: Les Présidents et chefs de Gouvernement participent au Sommet sur le climat

Nairobi — Les Présidents et chefs de Gouvernement des pays africains, dont l'Angola, participent ce mardi, à Nairobi, au premier Sommet africain sur le climat.

Le Président de l'Angola, João Lourenço, est représenté par la vice-présidente, Esperança da Costa, déjà présente sur le lieu de l'événement, pour participer au segment de haut niveau de ce Sommet, organisé par le gouvernement du Kenya et l'Union Africaine.

Au Kenyatta International Convention Center (KICC), ont également été confirmées les arrivées du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, de la présidente de l'Union européenne, Usula Von, de représentants de l'Union africaine et d'autres organes du système des Nations Unies.

Les pays africains, lors de cette session de haut niveau, définiront une nouvelle architecture de financement climatique, suite aux défauts de paiement des pays industrialisés.

Lors du segment de haut niveau du Sommet africain sur le climat, qui rassemble les Chefs d'État, de Gouvernement, l'Union Africaine, entre autres partenaires, les pays créeront les conditions du « Programme climatique mondial ».

La séance prévoit les interventions de certains Chefs d'État et de Gouvernement, dont l'Angola, et l'adoption de la Déclaration de Nairobi et celles de haut niveau des États membres et des invités.

Sous le thème « Promouvoir une croissance verte et des solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde », le Sommet se concentre sur la présentation de solutions innovantes de croissance verte et de financement climatique en Afrique et dans le monde.