Maroc: Le chef du gouvernement jordanien souligne la solidité des relations avec le pays

Amman — Le Premier-ministre jordanien Bisher Al-Khasawneh a mis en avant, lundi à Amman, la solidité des relations fraternelles et de coopération unissant son pays au Royaume du Maroc ainsi que la profondeur des liens d'amitié entre les deux peuples frères, sous la sage conduite des deux Souverains, SM le Roi Abdallah II et SM le Roi Mohammed VI.

"Nos relations bilatérales sont ancrées dans l'Histoire et bénéficient d'un soutien constant à haut niveau, dans tous les domaines", s'est félicité le chef du gouvernement jordanien lors d'un entretien avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, en visite officielle dans le Royaume hachémite à la tête d'une importante délégation parlementaire.

M. Al-Khasawneh a salué, à cet égard, la convergence des points de vue des deux pays concernant plusieurs questions arabes, régionales et internationales, notamment leur position ferme concernant la cause palestinienne, qui consiste à trouver un règlement juste et durable, dans le cadre de la solution à deux États, garantissant l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.

Il a également souligné la complémentarité entre les deux Royaumes à ce sujet et leur rôle historique pour le soutien et la défense de la question palestinienne, SM le Roi Mohammed VI étant le Président du Comité Al-Qods et SM Abddallah II dans le cadre de la tutelle hachémite sur les lieux saints islamiques et chrétiens à Al-Qods.

Par ailleurs, le chef de l'exécutif jordanien a mis l'accent sur l'importance de consolider davantage la coopération bilatérale dans divers domaines, appelant à la tenue dans les plus brefs délais de la haute commission mixte de coopération jordano-marocaine, en vue d'examiner les multiples aspects de la coopération bilatérale et le développement de ses mécanismes, pour l'intérêt des deux pays et des deux peuples frères.

Pour sa part, M. Mayara s'est félicité du niveau des relations fraternelles unissant les deux Royaumes, sous la conduite éclairée des deux Souverains, soulignant l'impératif de développer davantage ces liens et d'élargir le champ de coopération à tous les secteurs.

Il a salué, à cet égard, les efforts déployés par la commission de fraternité parlementaire jordano-marocaine pour promouvoir l'échange d'expertise et d'expériences, mettant l'accent sur la nécessité de hisser la coopération économique entre les deux pays au niveau de leurs liens fraternels et de leur relation stratégique sur les plans politique et diplomatique.

Il a souligné en ce sens l'importance de la promotion de la coopération parlementaire à travers l'échange d'expertise et des expériences dans tous les domaines d'intérêt commun.

La réunion s'est déroulée en présence du chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Amman, Adil Oussihamou, du ministre d'État délégué à la primature jordanienne, Ibrahim Al-Jazi, du ministre des Affaires politiques et parlementaires, Wajih Azaiza et du président de la commission de fraternité parlementaire jordano-marocaine, Mohammad Dawoudieh.

M. Mayara est accompagné d'une importante délégation parlementaire composée de MM. Abdeillah Hefdi (CGEM), Mohammed Bakouri (RNI), Abdelkrim Al-Hams (PAM), Abderrahmane Idrissi, président de la commission de fraternité parlementaire Maroc-Jordanie, Assad Zerouali, Secrétaire général de la Chambre des conseillers, Zakaria Hanini, chef de cabinet, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication et Tayeb Cohen, chef des relations multilatérales.

Le président de la Chambre des conseillers s'est également entretenu, dimanche, avec le président du Sénat jordanien, Faysal Akef Al-Fayez, ainsi qu'avec le président de la Chambre des représentants, Ahmed Safadi.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consécration de la dynamique des relations exceptionnelles entre les deux pays, du renforcement de l'action parlementaire commune et du raffermissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines et autour des questions d'intérêt commun, outre l'intensification de la coordination et de la concertation au sein des divers fora internationaux.