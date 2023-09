Madagascar: Ambatovy - Appui à des associations paysannes oeuvrant dans des activités génératrices de revenus

Grâce à un programme d'appui financé par Ambatovy, des paysans opérant dans les zones d'intervention de la société minière ont pu développer leurs activités génératrices de revenus.

Un appui qui s'est récemment concrétisé à travers le financement de la participation d'une quinzaine d'associations villageoises à la foire internationale de l'économie rurale, FIER Mada 2023.

Partenaires potentiels

Issues des districts de Moramanga, de Brickaville, et de Toamasina II, ces associations paysannes opèrent dans des filières variées comme le gingembre, l'artisanat et la production de jeunes plants. Leurs représentants ont fait le déplacement du côté du stade de Maki Andohatapenaka. Ils ont eu l'occasion d'exposer et de vendre leurs produits. Mais également, et surtout, de rencontrer des clients et partenaires potentiels. Une opportunité pour ces paysans de mettre en pratique les formations reçues dans le cadre du programme d'appui.

En effet, outre les techniques agricoles, les associations paysannes bénéficiaires du projet sont également formées dans les recherches de débouchés pour les produits agricoles et dans les négociations avec les clients potentiels. En 2022, ils étaient plus de 2 100 paysans localisés dans les zones d'implantation à avoir bénéficié du soutien d'Ambatovy dans le développement de leurs activités génératrices de revenus.

%

Témoignage

Avec plutôt de très bons résultats. Bénéficiaire du projet d'appui financé par Ambatovy et en collaboration avec l'ONG La Fabrique, Vonintsoa Rindranalanirina, propriétaire d'un atelier de confection MAGUYA de Moramanga, fait partie des bénéficiaires parmi les jeunes entrepreneurs sélectionnés. Elle témoigne des avantages qu'elle a tirés du programme.

« Mon entreprise individuelle s'est vraiment développée depuis que j'ai intégré le programme d'appui initié par Ambatovy et La Fabrique », déclare-t-elle. Après une session de formation sur la gestion d'entreprise, notamment en matière de communication et marketing, de gestion financière, et gestion du temps qu'elle a poursuivie au mois de juillet 2023, la jeune entrepreneure a eu l'occasion de participer également pour la première fois à une foire internationale d'envergure qu'est la FIER MADA 2023.

« C'était une expérience plus qu'importante pour le développement de mes activités de confection de tenues traditionnelles malgaches et de broderie ». Une autre jeune entreprise de Toamasina, la VOVICO une petite entreprise basée à Toamasina et spécialisée dans les produits à base de noix de coco, témoigne également de l'extension de ses activités grâce à ce programme d'appui.

Sa propriétaire, Brizette Kalo a pu exposer et vendre fièrement ses produits diversifiés durant la FIER Mada. « Au début, en 2020, j'avais commencé avec la vente de bonbons coco mais depuis ma participation au projet d'appui d'Ambatovy et de La Fabrique, j'ai pu diversifier mes produits et trouver des débouchés. J'ai également amélioré la qualité de ma production», témoigne-t-elle.

Packs alimentaires et kits solaires

Toujours dans le cadre de ses appuis aux communautés riveraines de ses sites d'exploitation, Ambatovy a également offert plus de 4 000 packs alimentaires à des personnes en situation de précarité dans les régions Alaotra Mangoro et Atsinanana. Chaque pack est constitué d'un petit déjeuner, d'un déjeuner et d'un dîner correspondant aux besoins alimentaires d'une personne pour 24 heures.

Ladite donation, d'une valeur de 243 millions d'ariary, permet d'appuyer les directions régionales de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme (DRPPSPF) dans leur mission de soutien aux personnes en situation de précarité. La compagnie minière a également remis 375 kits solaires à des familles résidant dans trois communes rurales autour de son usine à Toamasina, en l'occurrence celles de Fanandrahana, d'Amboditandroroho et de Toamasina Suburbaine.

Cette donation, d'une valeur de plus de 217 millions d'ariary, entre dans le cadre de son programme de développement communautaire dans ses zones d'implantation. Chaque kit solaire est composé d'un panneau solaire de 20W 16V, d'un boîtier de contrôle, d'une batterie lithium-NCM-56 Wh, de quatre plafonniers et d'un détecteur de mouvement. Une radio a également été offerte par le fournisseur, avec le kit.