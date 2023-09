Algérie: Réunion des bureaux des deux chambres du Parlement et de la représentante du Gouvernement

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, et le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali ont coprésidé, lundi, une réunion regroupant les bureaux des deux chambres du Parlement, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, pour arrêter l'ordre du jour de la session parlementaire ordinaire 2023-2024, indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Cette réunion qui s'est déroulée au siège du Conseil de la nation, "intervient conformément aux dispositions de l'article 15 (alinéa 1) de la loi organique 16-12, modifiée et complétée, définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement", précise le communiqué.

A l'entame de la réunion, M. Goudjil a relevé "l'importance de la coordination et de la complémentarité entre les deux chambres du Parlement, qui se doivent de réviser, lors de cette session, leurs règlements intérieurs en adéquation avec la Constitution du 1er novembre 2020 et avec la spécificité, la nature et les tâches législatives et de contrôle de chaque chambre".

Le président du Conseil de la nation a, en outre, réaffirmé la nécessité de "redynamiser le rôle de la diplomatie parlementaire dans la défense des causes de la Nation", rappelant en même temps "la réunion de coordination tenue dernièrement avec les services du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, qui vise à consolider davantage la coordination entre les deux pouvoirs exécutif et législatif".

A cette occasion, M. Boughali a indiqué, de son côté, que l'ordre du jour des travaux de la session actuelle sera "intense, ajouté aux deux règlements intérieurs de chaque Chambre, avec la Déclaration de politique générale du Gouvernement et certains projets de loi qui peuvent être soulevés par le gouvernement, ce qui requiert, a-t-il dit, "un grand effort ".

M. Boughali a, enfin, fait part de "sa disponibilité à oeuvrer à la relance de la coordination avec le Conseil de la nation au volet législatif", ainsi que pour "la diplomatie parlementaire et tout ce qui a trait aux missions d'information provisoires, en vue d'éviter les visites répétées dans les mêmes wilayas".

La ministre a, en outre, fait état d'une liste de projets de loi déposés actuellement auprès de l'APN, ainsi que de projets de loi qui peuvent constituer l'ordre du jour des travaux de la session parlementaire ordinaire 2023/2024.

Mme Azouar a également relevé que "des départements ministériels s'attèlent actuellement à la préparation et à l'élaboration d'autres projets de loi qui peuvent s'ajouter à la liste de ces projets de loi", indiquant que "le gouvernement se réserve le droit d'affirmer que certains projets de loi peuvent revêtir le caractère d'urgence, et ce conformément à la loi organique régissant les relations fonctionnelles entre le Parlement et le Gouvernement", conclut le communiqué du Conseil de la nation.