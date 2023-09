Tunisie: L'équipe nationale en stage depuis dimanche - Ils sont tous là...

Le groupe affiche complet à partir d'aujourd'hui. Par ailleurs, la séance de cet après-midi connaîtra la participation des 26 joueurs convoqués.

Le stage de l'équipe nationale a débuté dimanche après-midi. Ce rassemblement, qui s'inscrit dans le cadre de la fenêtre Fifa du mois de septembre, verra l'équipe de Tunisie affronter le Botswana après-demain soir à partir de 20h00 sur la pelouse de l'Olympique de Radès. Un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN de Côte d'Ivoire 2023+1. Ce stage sera clôturé dans une semaine par un match amical au Caire face à la sélection égyptienne, précisément le mardi 12. Pour rappel, l'équipe de Tunisie a déjà assuré sa qualification à la phase finale de la prochaine CAN. De ce fait, la dernière sortie des éliminatoires contre le Botswana s'apparente à une simple formalité.

Sept joueurs débutent le stage

La première séance du stage a eu lieu donc dimanche, au stade annexe de Radès. Sept joueurs ont pris part à cette séance, à savoir Ali Abdi, Béchir Ben Saïd, Yassine Meriah, Moez Hassen, Alaa Ghram et deux des trois nouveaux joueurs convoqués pour la première fois en sélection, Elias Saâd l'attaquant de St. Pauli et Samy Chouchane le milieu de Brighton.

L'attaquant Anas Haj Mahmoud, convoqué également pour la première fois en sélection, est arrivé dimanche en début de soirée. Wajdi Kechrida est arrivé aussi en soirée. Quant à Nader Ghandri, il est resté au lieu de retraite de la sélection où il a bénéficié de massage et de petits soins dans le centre Spa de l'hôtel où réside l'équipe nationale.

Une deuxième vague, arrivée hier

Hier, une deuxième vague de joueurs a débarqué à Tunis. Dans la matinée, Aymen Dahmen, Yann Valery, Hamza Rafia, Montassar Talbi, Oussema Haddadi et Ellyès Skhiri sont arrivés.

Plus tard en soirée, Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Omar Layouni, Ali Youssef, Elias Achouri, Ali Maaloul et Hannibal Mejbri ont rejoint le lieu de retraite de la sélection.

Une troisième séance, au complet cet après-midi

Le onze national effectuera cet après-midi à partir de 17h30 sa troisième séance d'entraînement.

A l'occasion de cette séance, le sélectionneur national disposera de son groupe au grand complet et pourra dès lors attaquer le volet tactique, plus précisément le schéma à adopter après-demain soir contre le Botswana.

Le match contre le Botswana, bien qu'il s'apparente à une simple formalité, fait partie du programme de préparation en prévision de la prochaine CAN : « Les deux confrontations au programme de ce stage, contre le Botswana et l'Egypte, outre deux autres rencontres en amical en octobre avec la Corée du Sud et le Japon, font partie du programme de préparation de la sélection nationale en prévision de la phase finale de la prochaine CAN», déclare le sélectionneur national, Jalel Kadri.

L'équipe de Tunisie aspire à aller le plus loin possible dans la CAN de Côte d'Ivoire. Le voeu le plus cher de tous les Tunisiens est de voir notre team national décrocher sa deuxième étoile africaine, sachant que le seul titre africain remporté par la Tunisie remonte à 2004 alors qu'elle a été le pays organisateur.

Un trio arbitral sénégalais

Ceci dit, la CAF a désigné un trio arbitral sénégalais pour officier le match Tunisie-Botswana. L'arbitre central Issa Sy sera assisté par ses compatriotes El Hadji Malik Samba et Djibril Camara.