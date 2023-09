Tunisie: Le CSS enchaine avec sa 3e victoire de suite - Enfin sur les bons rails !

Le troisième succès en trois matches a démontré que le CSS de ce début de saison, c'est du sérieux et du solide. Nabil Kouki y est pour beaucoup.

Comme prévu, les Sfaxiens de Nabil Kouki n'ont fait qu'une bouchée des Tataouinis de Wajdi Bouazzi. Une nette victoire par trois buts à zéro a confirmé que Mohamed Hédi Gaâloul et ses partenaires sont en train d'épouser une belle courbe ascendante, voire de monter en flèche, dissipant toutes les craintes d'avant le coup d'envoi du championnat.

Avec neuf points lors des trois premiers matches et une première place de leur Groupe largement méritée, le sentiment de satisfaction et l'euphorie de cette réussite inespérée au départ sont donc des plus légitimes et des plus réconfortants. On peut dire maintenant que le retour de Nabil Kouki à la tête du CSS n'était pas pour rien.

Une ossature de plus en plus stabilisée

Cette belle entame de la première phase a montré que les résultats peu probants de la période Hossem El Badri étaient dus en grande partie à de très mauvais choix dans la formation de l'équipe de départ, dans les changements en cours de jeu et à des approches très approximatives des rencontres. Avec quasiment le même effectif, Nabil Kouki a fait mieux. Il a stabilisé le compartiment défensif avec l'option constante pour une ligne arrière à quatre et la confiance faite aux deux latéraux Mohamed Salah Mhadhebi et Aziz Saihi pour être les deux titulaires à part entière sur les deux côtés.

%

Il n'a pas touché à la paire centrale à deux (Ghram-Nasraoui) malgré la venue d'un bon arrière central Koffi Constant Kouamé. Au milieu, il a trouvé la bonne formule et le bon trio de récupération et de transition. Moussa Bella Conté est quasiment intouchable dans son poste de demi axial défensif et Chadi Hammami et Naby Camara sont les moteurs actuels de la projection vers l'avant et les deux bonnes rampes de lancement des contres rapides.

Contre l'UST samedi, l'incorporation de l'Ivoirien Stephane Gnaly comme quatrième milieu avancé a été une réussite. C'est cet entrejeu très actif et fort généreux qui a donné des ailes au duo de pointe Baraket Hmidi et Amen Allah Haboubi. Ce dernier, après des hauts et des bas de l'époque Hossem El Badri, a montré qu'il a les dents longues et les qualités de buteur.

À la demi-heure de jeu, il a ouvert le chemin du but et a facilité le match. Les Sfaxiens ont été libérés par ce but et ont accentué leur pression sur leurs adversaires, ce qui a donné ses fruits avec deux nouveaux buts du K.-O. en deux minutes (62' et 65 ') de Stéphane Bérenger Gautier qui a pris la place de Baraket Hmidi et du même Amen Allah Haboubi avec un coup de tête victorieux sur une excellente passe en retrait de la ligne des six mètres de Mohamed Salah Mhadhebi.

Ce score assez large a permis à Nabil Kouki de lancer dans le bain les jeunes suppléants comme Youssef Becha, Aziz Sekrafy et de donner une chance pour Waddhah Zaidi et Hazem Haj Hassen pour se relancer. En résumé, du beau travail en trois matches avec les moyens du bord qui ne sont pas énormes et des signes qui ne trompent pas : le CSS fera oublier cette saison le piètre visage et les contre-performances douloureuses, notamment de la saison passée.