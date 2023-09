Afrique: Concert de «Ghoula» au B7L9 le 8 septembre 2023 - Pour bien démarrer l'année scolaire

Son deuxième album «Demi écrémé» mêle différents éléments musicaux, de la Méditerranée aux influences électroniques, rappelant des mouvements, tels que l'Acid House et la Drum&Bass.

Avec l'exposition « The Good Seven Years » de l'artiste visuel Rafram Chaddad, visible depuis le 31 août dernier, la station d'art B7L9 accueille la nouvelle saison culturelle avec un concert inédit de l'artiste tunisien «Ghoula» qui présentera, pour la première fois en Tunisie, son deuxième album « Demi écrémé ». Cela se passera le 8 septembre prochain, à 20h00, dans son rooftop de la station.

Avec ce deuxième album, lancé en février 2023 en France, «Ghoula» confirme la singularité de son approche, toujours plus affinée du sampling et sa réappropriation du patrimoine musical nord-africain. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, «Ghoula», de son vrai nom Wael Jegham, est un musicien multi-instrumentiste, compositeur et producteur de musique. Il signe son premier album en 2016, «Hlib el Ghoula», né de sa passion pour les vieux vinyles qu'il déniche dans des brocantes, entre autres, dans la Médina et les vieux quartiers tunisiens.

Il commence à les sampler, à en tirer de petits bouts sonores, une matière avec laquelle il composera son univers musical fait d'électropop, de techno, de folk et l'IDM. Il réinvestit les paroles, les chants et les mélodies de ces vieux vinyles, et les enrichit de ses propres sonorités qu'il joue soit au gombri, soit à la guitare, à la basse, aux claviers... Dans ce premier album, «Ghoula» nous a emmenés dans la Tunisie des années 30 et 50, en donnant vie à des morceaux emblématiques de l'époque.

