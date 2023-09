Madagascar: Éducation - Hausse du budget de la cantine scolaire

Des activités pour atteindre l'éducation pour tous sont déployées. Une hausse importante du budget pour la cantine scolaire en fait partie.

Une éducation pour tous. Tous les moyens sont à déployer pour assurer l'enseignement à tous les enfants et jeunes malgaches. La mise en place d'une cantine scolaire en fait partie. Un forum national s'est tenu, hier pour mettre en application le programme national d'alimentation scolaire. De nouvelles stratégies seront appliquées pour atteindre cet objectif, parmi lesquelles la réorganisation du budget. « Nous avons augmenté le budget employé dans ce projet de cantine scolaire.

Nous avons utilisé jusqu'à 18 milliards d'ariary pour cette année, une hausse significative par rapport aux 2 milliards de l'année 2019 », explique Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale à Madagascar. Les tranches consacrées aux régions démunies comme Anosy et Androy représentent une part importante de cette hausse du budget. Le ministère de l'Agriculture et de l'élevage (MINAE) avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont assisté à ce forum. L'objectif de la cantine scolaire est d'augmenter le taux de scolarisation surtout auprès des régions les plus démunies.

Assurer qu'il n'y ait pas d'abandon scolaire dans les zones en manque de nourriture. Les nouvelles stratégies pour atteindre cet objectif consiste par exemple à accroître le nombre des personnes qui bénéficieront de cantine scolaire. « Nous avons maintenant près d'un million deux cent mille personnes bénéficiaires de cantine scolaire », continue la ministre. Ce n'est pas encore suffisant, selon la ministre. Tous les élèves des écoles primaires publiques (EPP), les Collèges d'Enseignement Général (CEG) ainsi que les Lycées devraient être bénéficiaires de l'alimentation gratuite à l'école.

Achat local

Le programme est en vue de privilégier la production locale. Les écoles sont appelées à acheter la production locale. L'association des parents devrait utiliser le budget alloué dans le but d'atteindre l'objectif mis en place. Les parents gèrent le budget donné à l'école, l'achat de la production locale est très important, enjoint la ministre. L'achat des produits locaux aidera les parents à scolariser leurs enfants grâce aux bénéfices sur les produits vendus.

Ces faits aideront beaucoup de Malgaches à atteindre l'éducation pour tous. L'objectif est d'atteindre 10 % de plus de bénéficiaires de la cantine scolaire chaque année. Certaines écoles utilisent le budget dans la culture des produits pour la cantine scolaire. « Nous utilisons notre budget pour planter des légumes et des fruits en période de pluie », explique une directrice d'école à Betafo. Il ne reste plus que l'achat du riz local pour combler le gap de la cantine scolaire.